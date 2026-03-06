Путін вирішив втрутися в угорські вибори заради Орбана — розслідування
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін вирішив втрутися в угорські вибори заради Орбана — розслідування

Путін боїться втратити ще одного свого союзника
Джерело:  online.ua

У межах масштабного розслідування проєкту VSquare стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наразі робить все можливе, щоб його союзник Віктор Орбан залишився при владі. Так, глава Кремля наказав своїй групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у хід парламентських виборів в Угорщині.

Головні тези:

  • Кирієнко реалізовує новий план Кремля в Угорщині.
  • Команда Орбана знає про цю операцію та залучена до неї.

Путін боїться втратити ще одного свого союзника

Згідно з даними VSquare, російський дикатор наказав "займатися" Угорщиною Сергію Кирієнку.

Що важливо розуміти, йдеться про першого заступника глави адміністрації президента РФ, який є розробником всієї інфраструктури політичного впливу Росії — як внутрішньої, так і зовнішньої.

До цієї операції також залучений очільник Головного управління Кремля зі стратегічного партнерства та співробітництва Вадим Тітов.

Фактично Путін доручив розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними медіа в посольстві РФ в Будапешті.

Задля прикриття вони отримали службові та дипломатичні паспорти, що забезпечує їм певну недоторканність.

Як вдалося дізнатися розслідувачим, загалом російська команда налічує три особи і працює в посольстві у Будапешті.

Вона активно реалізовує план Головного управління Генерального штабу ЗС Росії.

Сам Кирієнко підтримує зв’язки з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана "Фідес".

