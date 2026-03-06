Орбан блокуватиме 90 млрд для України до відновлення нафтогону "Дружба"
Орбан блокуватиме 90 млрд для України до відновлення нафтогону "Дружба"

Орбан публічно звернувся до України з новим ультиматумом

Глава угорського уряду Віктор Орбан пригрозив тримати блокаду європейського фінансування для України, аж доки команда Володимира Зеленського не відновить постачання російської нафти до Угорщини через нафтогін “Дружба”.

Головні тези:

  • За словами Орбана, Німеччина не змусить його зняти вето з рішення щодо фінансування України.
  • Він додав, що Угорщина ніколи не виконає вимогу Києва відмовитися від дешевої російської енергії.

Орбан публічно звернувся до України з новим ультиматумом

Проросійський політик продовжує цинічно брехати, що Україна не має жодних технічних перепон для відновлення постачання через нафтогін "Дружба".

На переконання Орбана, команда Зеленського просто дурить Угорщину та ЄС, оскільки ухвалила “політичне рішення” відрізати Угорщину від російської нафти.

Поплічник Путіна не приховує від ЗМІ, що його вето на виділення 90 млрд євро ЄС для України — це відповідь на припинення роботи "Дружби"

Однак угорський лідер досі ігнорує той факт, що саме Росія пошкодила цей газогін, а не Україна.

Ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, поплічник Путіна не дав жодних гарантій зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу.

