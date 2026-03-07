Венгерская оппозиция обвинила Орбана в намерениях сорвать парламентские выборы
Категория
Политика
Дата публикации

Венгерская оппозиция обвинила Орбана в намерениях сорвать парламентские выборы

Мадяр
Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

Петер Мадяр, являющийся главным конкурентом пока действующему премьеру Виктору Орбану на парламентских выборах в Венгрии, заявил о прибытии агентов РФ в Будапешт. Лидер оппозиции напрямую обвинил Орбана в том, что тот с помощью Москвы хочет сорвать избирательный процесс, запланированный на 12 апреля 2026 года.

Главные тезисы

  • Оппозиция обвиняет Орбана в сотрудничестве с российскими агентами для сорвать избирательный процесс венгерских парламентских выборов.
  • Петер Мадяр требует изгнать российских тайных слуг, прибывших в страну, и призывает к вмешательству национальных органов безопасности.

Мадяр обвинил Орбана в попытке сорвать выборы с помощью агентов ГРУ

Соответствующее заявление Мадяр на своей странице в Facebook, требуя вмешательства органов безопасности.

По информации из нескольких мест, специалисты российской военной разведки (ГРУ) уже прибыли в Будапешт с целью и миссией повлиять на результат венгерских выборов. То же делали раньше в Молдове. Совершенно беспрецедентно, что вот-вот упадущие власти хотят повлиять на венгерские выборы внешним вмешательством.

Оппозиционер требует созвать Комитет национальной безопасности, чтобы получить полный отчет о деятельности россиян. Политик подозревает, что правительство игнорирует предупреждение западных союзников.

Призываю Виктора Орбана изгнать российских тайных слуг, приехавших в Венгрию под прикрытием дипломатического статуса.

Лидер партии "Тиса" отметил важность суверенитета и безопасности страны от любой угрозы "то ли от Путина, то ли от Зеленского".

Мадяр провел и исторические параллели напомнив, что: "в этом году Венгрия празднует семидесятую годовщину 1956 года (антисоветское восстание — ред.). Венгры не будут просто смотреть, что Виктор Орбан зовет россиян к нам".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия захватила в заложники 7 украинцев и похитила деньги "Ощадбанка"
Андрей Сибига
Украина требует от Венгрии отпустить ее граждан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"
У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия дала Украине 3 дня на восстановление "Дружбы" — Сибига отреагировал
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?