Венгерская оппозиция обвинила Орбана в намерениях сорвать парламентские выборы

Петер Мадяр, являющийся главным конкурентом пока действующему премьеру Виктору Орбану на парламентских выборах в Венгрии, заявил о прибытии агентов РФ в Будапешт. Лидер оппозиции напрямую обвинил Орбана в том, что тот с помощью Москвы хочет сорвать избирательный процесс, запланированный на 12 апреля 2026 года.
Главные тезисы
- Оппозиция обвиняет Орбана в сотрудничестве с российскими агентами для сорвать избирательный процесс венгерских парламентских выборов.
- Петер Мадяр требует изгнать российских тайных слуг, прибывших в страну, и призывает к вмешательству национальных органов безопасности.
Мадяр обвинил Орбана в попытке сорвать выборы с помощью агентов ГРУ
Соответствующее заявление Мадяр на своей странице в Facebook, требуя вмешательства органов безопасности.
Оппозиционер требует созвать Комитет национальной безопасности, чтобы получить полный отчет о деятельности россиян. Политик подозревает, что правительство игнорирует предупреждение западных союзников.
Призываю Виктора Орбана изгнать российских тайных слуг, приехавших в Венгрию под прикрытием дипломатического статуса.
Лидер партии "Тиса" отметил важность суверенитета и безопасности страны от любой угрозы "то ли от Путина, то ли от Зеленского".
