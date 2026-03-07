Венгерская оппозиция обвинила Орбана в намерениях сорвать парламентские выборы

Петер Мадяр, являющийся главным конкурентом пока действующему премьеру Виктору Орбану на парламентских выборах в Венгрии, заявил о прибытии агентов РФ в Будапешт. Лидер оппозиции напрямую обвинил Орбана в том, что тот с помощью Москвы хочет сорвать избирательный процесс, запланированный на 12 апреля 2026 года.

Мадяр обвинил Орбана в попытке сорвать выборы с помощью агентов ГРУ

Соответствующее заявление Мадяр на своей странице в Facebook, требуя вмешательства органов безопасности.

По информации из нескольких мест, специалисты российской военной разведки (ГРУ) уже прибыли в Будапешт с целью и миссией повлиять на результат венгерских выборов. То же делали раньше в Молдове. Совершенно беспрецедентно, что вот-вот упадущие власти хотят повлиять на венгерские выборы внешним вмешательством. Поделиться

Оппозиционер требует созвать Комитет национальной безопасности, чтобы получить полный отчет о деятельности россиян. Политик подозревает, что правительство игнорирует предупреждение западных союзников.

Призываю Виктора Орбана изгнать российских тайных слуг, приехавших в Венгрию под прикрытием дипломатического статуса.

Лидер партии "Тиса" отметил важность суверенитета и безопасности страны от любой угрозы "то ли от Путина, то ли от Зеленского".