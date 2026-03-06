Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"

6 марта венгерские власти цинично объявили о захвате инкассаторских автомобилей и работников “Ощадбанка” из Украины, утверждая, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств". С заявлением на этот счет выступила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии.
Главные тезисы
- Венгерские власти утверждают, что в течение 2026 года через ее территорию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота.
- Похищение украинцев произошло сразу после угроз Орбана.
- Последний вчера заявил, что "силой" заставит Украину восстановить нефтепровод "Дружба".
У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев
Ночью 6 марта Нацбанк Украины официально подтвердил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов вместе с их автомобилями, а также крупную сумму валюты и золота.
Согласно официальным данным, речь идет о 40 млн. дол. США, 35 млн. евро, 9 кг золота.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу обратился к венгерскому лидеру виктору Орбану с требованием отпустить невинных людей и вернуть "Ощадбанку" его активы.
Однако пока официальный Будапешт не спешит отвечать на обращение украинских властей.
На этом фоне Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины.
Команда Виктора Орбана утверждает, что ей якобы удалось задержать бывшего генерала украинской спецслужбы, осуществлявшего управление грузом.
Никаких доказательств после своих громких обвинений власти Венгрии не предоставили.
