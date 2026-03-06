Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"

6 марта венгерские власти цинично объявили о захвате инкассаторских автомобилей и работников “Ощадбанка” из Украины, утверждая, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств". С заявлением на этот счет выступила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии.

У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев

Ночью 6 марта Нацбанк Украины официально подтвердил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов вместе с их автомобилями, а также крупную сумму валюты и золота.

Согласно официальным данным, речь идет о 40 млн. дол. США, 35 млн. евро, 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу обратился к венгерскому лидеру виктору Орбану с требованием отпустить невинных людей и вернуть "Ощадбанку" его активы.

Однако пока официальный Будапешт не спешит отвечать на обращение украинских властей.

На этом фоне Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины.

Команда Виктора Орбана утверждает, что ей якобы удалось задержать бывшего генерала украинской спецслужбы, осуществлявшего управление грузом.