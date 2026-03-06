Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"
Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"

У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев
Read in English
Читати українською
Источник:  Index

6 марта венгерские власти цинично объявили о захвате инкассаторских автомобилей и работников “Ощадбанка” из Украины, утверждая, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств". С заявлением на этот счет выступила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии.

  • Венгерские власти утверждают, что в течение 2026 года через ее территорию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота.
  • Похищение украинцев произошло сразу после угроз Орбана.
  • Последний вчера заявил, что "силой" заставит Украину восстановить нефтепровод "Дружба".

У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев

Ночью 6 марта Нацбанк Украины официально подтвердил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов вместе с их автомобилями, а также крупную сумму валюты и золота.

Согласно официальным данным, речь идет о 40 млн. дол. США, 35 млн. евро, 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу обратился к венгерскому лидеру виктору Орбану с требованием отпустить невинных людей и вернуть "Ощадбанку" его активы.

Однако пока официальный Будапешт не спешит отвечать на обращение украинских властей.

На этом фоне Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины.

Команда Виктора Орбана утверждает, что ей якобы удалось задержать бывшего генерала украинской спецслужбы, осуществлявшего управление грузом.

Никаких доказательств после своих громких обвинений власти Венгрии не предоставили.

Орбан публично обратился в Украину с новым ультиматумом

