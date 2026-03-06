Угорщина вигадала привід для викрадення 7 українців і грошей "Ощадбанку"

6 березня угорська влада цинічно оголосила про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників “Ощадбанку” з України, стверджуючи, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів". З заявою з цього приводу виступила Національна податкова та митна служба Угорщини.

В Орбана хочуть виправдати викрадення 7 українців

Уночі 6 березня Нацбанк України офіційно підтвердив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів разом з їхніми автівками, а також велику суму валюти і золота.

Згідно з офіційними даними, йдеться про 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Глава МЗС України Андрій Сибіга одразу звернувся до угорського лідера віктора орбана з вимогою відпустити невинних людей та повернути “Ощадбанку” його активи.

Однак поки офіційний Будапешт не поспішає відповідати на звернення української влади.

На цьому тлі Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо сімох громадян України.

Команда Віктора Орбана стверджує, що їй нібито вдалося затримати колишнього генерала української спецслужби, який здійснював управління вантажем.