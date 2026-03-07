Угорська опозиція звинуватила Орбана у намірах зірвати парламентські вибори

Петер Мадяр, який є головним конкурентом поки що чинному прем'єру Віктору Орбану на парламентських виборах в Угорщині, заявив про прибуття агентів РФ до Будапешта. Лідер опозиції напряму звинуватив Орбана в тому, що той за допомогою Москви хоче зірвати виборчий процес, запланований на 12 квітня 2026 року.