Угорська опозиція звинуватила Орбана у намірах зірвати парламентські вибори
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорська опозиція звинуватила Орбана у намірах зірвати парламентські вибори

Мадяр
Джерело:  УНІАН

Петер Мадяр, який є головним конкурентом поки що чинному прем'єру Віктору Орбану на парламентських виборах в Угорщині, заявив про прибуття агентів РФ до Будапешта. Лідер опозиції напряму звинуватив Орбана в тому, що той за допомогою Москви хоче зірвати виборчий процес, запланований на 12 квітня 2026 року.

Головні тези:

  • Петер Мадяр звинуватив Орбана в співпраці з російськими агентами для втручання у виборчий процес.
  • Опозиція вимагає від Орбана вигнати російських таємних слуг, що може вплинути на результат угорських виборів.

Мадяр звинуватив Орбана у намаганні зірвати вибори за допомогою агентів ГРУ

Відповідну заяву Мадяр на своїй сторінці у Facebook, вимагаючи втручання органів нацбезпеки.

За інформацією з кількох місць, фахівці російської військової розвідки (ГРУ) вже прибули до Будапешту з метою та місією вплинути на результат угорських виборів. Те саме робили раніше в Молдові. Цілком безпрецедентно, що влада, яка ось-ось впаде, хоче вплинути на угорські вибори зовнішнім втручанням.

Опозиціонер вимагає скликати Комітет національної безпеки, щоб отримати повний звіт про діяльність росіян. Політик підозрює, що уряд ігнорує попередження від західних союзників.

Закликаю Віктора Орбана вигнати російських таємних слуг, які приїхали до Угорщини під прикриттям дипломатичного статусу.

Лідер партії "Тиса" наголосив на важливості суверенітету та безпеки країни від будь-якої загрози "чи то від Путіна, чи то від Зеленського".

Мадяр провів і історичні паралелі нагадавши, що: "цього року Угорщина святкує сімдесяту річницю 1956 року (антирадянське повстання, — ред.). Угорці не будуть просто дивитись, що Віктор Орбан кличе росіян до нас".

