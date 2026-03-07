Угорська опозиція звинуватила Орбана у намірах зірвати парламентські вибори

Петер Мадяр, який є головним конкурентом поки що чинному прем'єру Віктору Орбану на парламентських виборах в Угорщині, заявив про прибуття агентів РФ до Будапешта. Лідер опозиції напряму звинуватив Орбана в тому, що той за допомогою Москви хоче зірвати виборчий процес, запланований на 12 квітня 2026 року.
Головні тези:
- Петер Мадяр звинуватив Орбана в співпраці з російськими агентами для втручання у виборчий процес.
- Опозиція вимагає від Орбана вигнати російських таємних слуг, що може вплинути на результат угорських виборів.
Мадяр звинуватив Орбана у намаганні зірвати вибори за допомогою агентів ГРУ
Відповідну заяву Мадяр на своїй сторінці у Facebook, вимагаючи втручання органів нацбезпеки.
Опозиціонер вимагає скликати Комітет національної безпеки, щоб отримати повний звіт про діяльність росіян. Політик підозрює, що уряд ігнорує попередження від західних союзників.
Закликаю Віктора Орбана вигнати російських таємних слуг, які приїхали до Угорщини під прикриттям дипломатичного статусу.
Лідер партії "Тиса" наголосив на важливості суверенітету та безпеки країни від будь-якої загрози "чи то від Путіна, чи то від Зеленського".
