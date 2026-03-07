Угорщина дала Україні 3 дні на відновлення "Дружби" — Сибіга відреагував

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга прокоментував заяви команди Віктора Орбана про те, що Угорщина нібито дала Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти "Дружбою". Міністр відкинув цей ультиматум.

Україна не згодиться на вимоги Угорщини

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек почав публічно стверджувати, що команда Віктора Орбана далі Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів.

Якщо цього не станеться, то Будапешт, мовляв, буде вдаватися до юридичних кроків.

Однак українську владу ці погрози не надто налякали — їх прокоментував шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

Україна ультиматумів не приймає. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На цьому тлі дипломат вкотре нагадав, що інфраструктура "Дружби" була атакована Росією". Про це також неодноразова говорив президент України.

За словами Володимира Зеленського, нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Нещодавно глава угорського уряду Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну російським нафтогоном.