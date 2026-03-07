Венгрия дала Украине 3 дня на восстановление "Дружбы" — Сибига отреагировал

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига прокомментировал заявления команды Виктора Орбана о том, что Венгрия якобы предоставила Украине три дня на возобновление транзита российской нефти "Дружбой". Министр отбросил этот ультиматум.

Украина не согласится с требованиями Венгрии

Министр энергетики Венгрии Габор Чепек начал публично утверждать, что команда Виктора Орбана продолжает Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба" или допуск туда группы инспекторов.

Если этого не произойдет, то Будапешт, мол, будет предпринимать юридические шаги.

Однако украинские власти эти угрозы не слишком испугали — их прокомментировал шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

Украина ультиматумов не принимает. Андрей Сибига Глава МИД Украины

На этом фоне дипломат напомнил, что инфраструктура "Дружбы" была атакована Россией". Об этом также неоднократно говорил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный россиянами в конце января, может заработать в течение месяца-полтора.

Недавно глава венгерского правительства Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину российским нефтепроводом.