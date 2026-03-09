Орбан цинічно пропонує ЄС скасувати санкції проти нафти і газу РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Єврокомісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Орбан розмріявся про скасування санкцій ЄС проти російського газу і нафти

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

Орбан стверджує, що зростання цін на пальне в Угорщині спричиняють не лише війна на Близькому Сході, а й «блокада» поставок російської нафти через територію України нафтопроводом «Дружба».

Він також назвав «загрозою» зупинку транзиту нафти з РФ не лише для Угорщини, а й буцімто для всього Євросоюзу.

Блокада поставок нафти з України та війна на Близькому Сході спричиняють зростання цін. Європа повинна визнати реальність: нам потрібно переглянути та скасувати всі санкції щодо російських енергоносіїв. Я запропонував це президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та скликав екстрене засідання уряду, щоб захистити угорські сім'ї. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

🛢️ @PM_ViktorOrban: Ukraine’s oil blockade and the Middle East war are driving prices up. Europe must face reality: we need to review and lift all sanctions on Russian energy. I have proposed this to @EU_Commission President @vonderleyen and convened an emergency government… pic.twitter.com/XAFYV44Vpr — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 9, 2026

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Внаслідок завданих пошкоджень зупинився транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».