Орбан цинічно пропонує ЄС скасувати санкції проти нафти і газу РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Єврокомісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.
Головні тези:
- Віктор Орбан вимагає скасувати санкції ЄС проти російської нафти та газу.
- Згідно з Орбаном, зростання цін на пальне в Угорщині пов'язане з блокадою поставок російської нафти через територію України.
Орбан розмріявся про скасування санкцій ЄС проти російського газу і нафти
Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.
Орбан стверджує, що зростання цін на пальне в Угорщині спричиняють не лише війна на Близькому Сході, а й «блокада» поставок російської нафти через територію України нафтопроводом «Дружба».
Він також назвав «загрозою» зупинку транзиту нафти з РФ не лише для Угорщини, а й буцімто для всього Євросоюзу.
🛢️ @PM_ViktorOrban: Ukraine’s oil blockade and the Middle East war are driving prices up. Europe must face reality: we need to review and lift all sanctions on Russian energy. I have proposed this to @EU_Commission President @vonderleyen and convened an emergency government… pic.twitter.com/XAFYV44Vpr— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 9, 2026
27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Внаслідок завданих пошкоджень зупинився транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа до Президента Володимира Зеленського, у якому закликав негайно відкрити нафтопровід «Дружба». Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і Президент Володимир Зеленський домовилися, що Україна проведе оцінювання, скільки часу буде потрібно на ремонт пошкодженого Росією трубопроводу «Дружба».
