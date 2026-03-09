Орбан цинічно пропонує ЄС скасувати санкції проти нафти і газу РФ
Орбан цинічно пропонує ЄС скасувати санкції проти нафти і газу РФ

Орбан
Джерело:  Укрінформ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Єврокомісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Головні тези:

  • Віктор Орбан вимагає скасувати санкції ЄС проти російської нафти та газу.
  • Згідно з Орбаном, зростання цін на пальне в Угорщині пов'язане з блокадою поставок російської нафти через територію України.

Орбан розмріявся про скасування санкцій ЄС проти російського газу і нафти

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

Орбан стверджує, що зростання цін на пальне в Угорщині спричиняють не лише війна на Близькому Сході, а й «блокада» поставок російської нафти через територію України нафтопроводом «Дружба».

Він також назвав «загрозою» зупинку транзиту нафти з РФ не лише для Угорщини, а й буцімто для всього Євросоюзу.

Блокада поставок нафти з України та війна на Близькому Сході спричиняють зростання цін. Європа повинна визнати реальність: нам потрібно переглянути та скасувати всі санкції щодо російських енергоносіїв. Я запропонував це президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та скликав екстрене засідання уряду, щоб захистити угорські сім'ї.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Внаслідок завданих пошкоджень зупинився транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа до Президента Володимира Зеленського, у якому закликав негайно відкрити нафтопровід «Дружба». Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і Президент Володимир Зеленський домовилися, що Україна проведе оцінювання, скільки часу буде потрібно на ремонт пошкодженого Росією трубопроводу «Дружба».

