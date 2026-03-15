"Служи государству на фронте". Зеленский выдвинул нардепам ультиматум

Глава государства Владимир Зеленский жестко высказался о кризисе в парламенте Украины, подчеркнув, что депутатам придется работать, а в другом случае он готов инициировать пересмотр изменений к мобилизации, чтобы они могли воевать.

Зеленский может инициировать мобилизацию депутатов

Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, это его подход к сложившейся ситуации.

Владимир Зеленский также официально подтвердил, что есть альтернативный сценарий решения проблемы с голосованием в парламенте.

Что важно понимать, речь идет об изменениях в законодательстве и проведении выборов, однако, как отметил президент, во время войны они невозможны.

Он обратил внимание на то, что оппозиционные фракции часто не голосуют за важные законопроекты, к примеру, касающиеся финансовой поддержки МВФ, разблокирования 90 млрд евро от ЕС, или необходимых для евроинтеграции.

На этом фоне украинский лиде анонсировал свою встречу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией — они будут обсуждать пути преодоления кризиса в ВРУ.