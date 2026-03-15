Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что США не нужна помощь Украины, в том числе ее президента Владимира Зеленского, в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Трамп делает вид, что США не нуждаются в поддержке со стороны Украины.
- Однако другие союзники Киева на Ближнем Востоке рады украинской помощи.
Трамп снова пытается цинично унизить Зеленского
Что важно понимать, недавно украинский лидер Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
На этом фоне американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать это предложение от украинского коллеги.
Дональд Трамп начал утверждать, что США не нужна помощь Владимира Зеленского и Украины в целом.
Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Белого дома не захотел четко отвечать на вопрос, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.
К слову, официальный Тегеран уже начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю и другим союзникам защитить гражданское население на Ближнем Востоке.
Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью" и фактически начал пугать ее ударами мести.
