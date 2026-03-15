Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что США не нужна помощь Украины, в том числе ее президента Владимира Зеленского, в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

Трамп снова пытается цинично унизить Зеленского

Что важно понимать, недавно украинский лидер Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

На этом фоне американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать это предложение от украинского коллеги.

Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь. Дональд Трамп Президент США

Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Белого дома не захотел четко отвечать на вопрос, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

К слову, официальный Тегеран уже начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю и другим союзникам защитить гражданское население на Ближнем Востоке.

Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью" и фактически начал пугать ее ударами мести.