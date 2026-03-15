Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь — Трамп

Источник: NBC News

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что США не нужна помощь Украины, в том числе ее президента Владимира Зеленского, в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

  • Трамп делает вид, что США не нуждаются в поддержке со стороны Украины.
  • Однако другие союзники Киева на Ближнем Востоке рады украинской помощи.

Что важно понимать, недавно украинский лидер Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

На этом фоне американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать это предложение от украинского коллеги.

Дональд Трамп начал утверждать, что США не нужна помощь Владимира Зеленского и Украины в целом.

Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь.

Дональд Трамп

Президент США

Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Белого дома не захотел четко отвечать на вопрос, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

К слову, официальный Тегеран уже начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю и другим союзникам защитить гражданское население на Ближнем Востоке.

Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью" и фактически начал пугать ее ударами мести.

