Зеленський є останньою людиною, від якої нам потрібна допомога — Трамп

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що США не потрібна допомога України, зокрема її президента Володимира Зеленського, в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Трамп знову намагається цинічно принизити Зеленського

Що важливо розуміти, нещодавно український лідер Володимир Зеленський запропонував США та їх союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.

На цьому тлі американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментував цю пропозицію від українського колеги.

Дональд Трамп почав стверджувати, що США не потрібна допомога Володимира Зеленського та України загалом.

Зеленський є останньою людиною, від якої нам потрібна допомога. Дональд Трамп Президент США

Журналісти одразу звернули увагу на те, що очільник Білого дому не захотів чітко відповідати на запитання, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

До слова, офіційний Тегеран вже почав публічно погрожувати Україні через те, що глава держави Володимир Зеленський вирішим допомогти Ізраїлю та іншим союзникам захистити цивільне населення на Близькому Сході.

Іран неочікувано назвав Україну своєю "законною ціллю" та фактично почав лякати її ударами “помсти”.