"Трамп підставляє його". Глава Пентагона може стати новою жертвою війни проти Ірану

Рішення президента США Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану вже принесло Америці чимало незапланованих втрат. Оскільки спецоперація на Близькому Сході вже вийшла з-під контролю, американський лідер шукає, кого зробити крайнім. Найімовірніше, пожертвувати він вирішив главою Міноборони США Пітом Гегсетом.
Головні тези:
- Саме Гегсету доведеться розбиратися з результатами розслідування Пентагону щодо удару по школі для дівчаток у південному Ірані.
- Варто зазначити, що через нього загинуло понад 150 осіб — і це провина США.
Гегсет стане для Трампа цапом-відбувайлом
Яким для США буде фінал війни на Близькому Сході наразі сказати складно.
Однак достеменно відомо, що Штати вже втратили шалену кількість зброї та грошей, а своєї головної цілі поки не досягли.
Рішення про старт операції проти Ірану одноосібно ухвалював Дональд Трамп.
Проте, як стверджують інсайдери, якщо ця війна буде провальною для Америки, то цапом-відбувайлом стане саме глава Пентагона Піт Гегсет.
Останні “помірковані” заяви президента США дуже відрізняють від тих погрози, які лунали досі.
Роль “воїна” Трамп уже віддав Гегсету, адже припускає, що фінал війни на Близькому Сході виявиться не надто приємним для Штатів.
На його переконання, главу Пентагона змушують говорити те, що відволіче гнів американського народу від президента та змістить його на міністра оборони.
Що важливо розуміти, це не вперше в історії очільника Міноборони США кидають на розтерзання через непопулярну війну на Близькому Сході.
