Трамп врятував Путіна від швидкої поразки в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп
Джерело:  ISW

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що рішення президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати санкції проти російської нафти на танкерах є вкрай вигідним для Кремля. Воно дасть Росії кошти для продовження війни проти України й врятує її від швидкої поразки на полі бою. 

Головні тези:

  • Складна економічна ситуація змусила Кремль затягнути пояси, насамперед для армії РФ.
  • Однак рішення США дасть Путіну нові ресурси для продовження війни.

Трамп знову грає на боці Путіна

Американські аналітики звертають увагу на те, що погіршення економічної ситуацію в Росії підштовхнуло Путіна до політично непопулярних та економічно неоптимальних заходів.

Як відомо, насамперед йдеться про підвищення ПДВ та зниження ключової процентної ставки.

Ба більше, країна-агресорка ніяк не може вирішити проблему формування збройних сил. Головна причина наразі — бюджетні обмеження, зокрема нездатність Москви виплачувати дорогі одноразові бонуси за призов на невизначений термін.

Попри це, рішення Дональда Трампа тимчасово послабити санкції проти РФ та глобальний нафтовий шок стали справжнім порятунком для Путіна, особливо у ситуації, що склалася.

Росія з усіх сил намагається зібрати сили, техніку та внутрішню підтримку, необхідні для продовження війни, але збільшення грошового потоку може дозволити Росії зміцнити свої можливості.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?