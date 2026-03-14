Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що рішення президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати санкції проти російської нафти на танкерах є вкрай вигідним для Кремля. Воно дасть Росії кошти для продовження війни проти України й врятує її від швидкої поразки на полі бою.

Трамп знову грає на боці Путіна

Американські аналітики звертають увагу на те, що погіршення економічної ситуацію в Росії підштовхнуло Путіна до політично непопулярних та економічно неоптимальних заходів.

Як відомо, насамперед йдеться про підвищення ПДВ та зниження ключової процентної ставки.

Ба більше, країна-агресорка ніяк не може вирішити проблему формування збройних сил. Головна причина наразі — бюджетні обмеження, зокрема нездатність Москви виплачувати дорогі одноразові бонуси за призов на невизначений термін.

Попри це, рішення Дональда Трампа тимчасово послабити санкції проти РФ та глобальний нафтовий шок стали справжнім порятунком для Путіна, особливо у ситуації, що склалася.