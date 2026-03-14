"Там ціла Санта-Барбара". Зеленський оцінив хід мирних перемовин

За словами глави держави Володимира Зеленського, його команда готова до продовження мирних переговорів задля завершення російської війни. Так само налаштований Білий дім. Головною перешкодою знову стала позиція Кремля.

Путін укотре гальмує мирні переговори

Зеленський офіційно підтвердив, що новий раунд мирних перемовин був запланований на 18-19 березня.

Однак все різко змінилося, оскільки команда Дональда Трампа попросила їх перенести через війну на Близькому Сході.

Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами — через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, його команда дала чітко зрозуміти, що готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон.

Однак проблема полягає в тому, що саме путінська делегація відмовилась летіти в США, натомість запропонувавши одну з країн — Туреччину або Швейцарію. Цю пропозицію уже відкинув офіційний Вашингтон.