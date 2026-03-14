"Там цела Санта-Барбара". Зеленский оценил ход мирных переговоров
"Там цела Санта-Барбара". Зеленский оценил ход мирных переговоров

Путин в очередной раз тормозит мирные переговоры
Источник:  Укринформ

По словам главы государства Владимира Зеленского, его команда готова к продолжению мирных переговоров для завершения российской войны. Так же настроен Белый дом. Главным препятствием снова стала позиция Кремля.

Главные тезисы

  • Белый дом поддерживает проведение мирных переговоров, но их проведение усложняет позиция Кремля.
  • Делегация РФ отказалась лететь в США.

Путин в очередной раз тормозит мирные переговоры

Зеленский официально подтвердил, что новый раунд мирных переговоров был намечен на 18-19 марта.

Однако все резко изменилось, поскольку команда Дональда Трампа попросила их перенести из-за войны на Ближнем Востоке.

Там целая Санта-Барбара с этими переговорами — из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация по безопасности им запрещает выезжать сейчас с территории США.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, его команда дала четко понять, что готова прилететь в Майами или Вашингтон.

Однако проблема заключается в том, что именно путинская делегация отказалась лететь в США, предложив одну из стран — Турцию или Швейцарию. Это предложение уже отверг официальный Вашингтон.

Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже если не побоятся, в Эмиратах, — добавил Зеленский.

