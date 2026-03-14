"Там цела Санта-Барбара". Зеленский оценил ход мирных переговоров

По словам главы государства Владимира Зеленского, его команда готова к продолжению мирных переговоров для завершения российской войны. Так же настроен Белый дом. Главным препятствием снова стала позиция Кремля.

Путин в очередной раз тормозит мирные переговоры

Зеленский официально подтвердил, что новый раунд мирных переговоров был намечен на 18-19 марта.

Однако все резко изменилось, поскольку команда Дональда Трампа попросила их перенести из-за войны на Ближнем Востоке.

Там целая Санта-Барбара с этими переговорами — из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация по безопасности им запрещает выезжать сейчас с территории США. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, его команда дала четко понять, что готова прилететь в Майами или Вашингтон.

Однако проблема заключается в том, что именно путинская делегация отказалась лететь в США, предложив одну из стран — Турцию или Швейцарию. Это предложение уже отверг официальный Вашингтон.