"Там цела Санта-Барбара". Зеленский оценил ход мирных переговоров

По словам главы государства Владимира Зеленского, его команда готова к продолжению мирных переговоров для завершения российской войны. Так же настроен Белый дом. Главным препятствием снова стала позиция Кремля.
Главные тезисы
- Белый дом поддерживает проведение мирных переговоров, но их проведение усложняет позиция Кремля.
- Делегация РФ отказалась лететь в США.
Путин в очередной раз тормозит мирные переговоры
Зеленский официально подтвердил, что новый раунд мирных переговоров был намечен на 18-19 марта.
Однако все резко изменилось, поскольку команда Дональда Трампа попросила их перенести из-за войны на Ближнем Востоке.
Как отметил глава государства, его команда дала четко понять, что готова прилететь в Майами или Вашингтон.
Однако проблема заключается в том, что именно путинская делегация отказалась лететь в США, предложив одну из стран — Турцию или Швейцарию. Это предложение уже отверг официальный Вашингтон.
