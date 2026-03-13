Ослабление санкций США против РФ может дать Путину 10 млрд долл на войну

Глава государства Владимир Зеленский предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может получить дополнительные 10 млрд долл. на убийство невиновных украинцев после временной отмены санкций США против российской нефти на танкерах.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, он не понимает логики действий США.
- Фактически речь идет о том, что Трамп финансирует войну против собственной страны.
Зеленский возмущен решением США
По словам украинского лидера, прямо сейчас важно сделать все возможное для разблокирования 20-го пакета санкций ЕС против РФ.
На этом фоне он обратил внимание на решение США о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море.
Как отметил глава государства, международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что Путин тратит деньги от продажи энергоресурсов именно на войну.
Зеленский намекнул, что он не доверяет заявлениям США о "стабилизации ситуации" на рынке нефти.
По его убеждению, логика в этой ситуации совсем другая.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-