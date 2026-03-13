Ослабление санкций США против РФ может дать Путину 10 млрд долл на войну

Глава государства Владимир Зеленский предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может получить дополнительные 10 млрд долл. на убийство невиновных украинцев после временной отмены санкций США против российской нефти на танкерах.

Зеленский возмущен решением США

По словам украинского лидера, прямо сейчас важно сделать все возможное для разблокирования 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

На этом фоне он обратил внимание на решение США о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море.

Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около 10 млрд. дол. Это точно не помогает миру. Поэтому решительность Евросоюза, решительность других партнеров в мире сейчас должна сохраняться. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что Путин тратит деньги от продажи энергоресурсов именно на войну.

Зеленский намекнул, что он не доверяет заявлениям США о "стабилизации ситуации" на рынке нефти.

По его убеждению, логика в этой ситуации совсем другая.