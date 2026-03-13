Мерц пристыдил США за отмену санкций против России
Мерц пристыдил США за отмену санкций против России

Мерц не боится критиковать решение Штатов
Источник:  Clash Report

Немецкий лидер Фридрих Мерц начал публично критиковать решение команды президента США Дональда Трампа по поводу временной отмены санкций против российской нефти на танкерах.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц не скрывает, что считает решение Трампа "неправильным".
  • Он признался, что не понимает, как будут дальше развиваться события на Ближнем Востоке.

Мерц не боится критиковать решение Штатов

Сегодня утром мы узнали о решении США о санкциях против РФ. Мы считаем, что это неправильно.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Анализируя последние события в войне на Ближнем Востоке, немецкий лидер подчеркнул, что пока не ясно, когда завершатся боевые действия и с помощью какой стратегии.

На эти вопросы до сих пор не дано четкого ответа, — добавил Фридрих Мерц, отметив, что его страна не участвует в войне на Ближнем Востоке и не планирует вмешиваться в ее течение.

По словам канцлера ФРГ, все усилия официального Берлина нацелены на то, чтобы положить конец войне против Ирана.

На этом фоне Фридрих Мерц призвал иранский режим остановить боевые действия, воздержаться от нападений на государства Персидского залива и "не дестабилизировать весь регион".

