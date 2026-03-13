Мерц пристыдил США за отмену санкций против России

Немецкий лидер Фридрих Мерц начал публично критиковать решение команды президента США Дональда Трампа по поводу временной отмены санкций против российской нефти на танкерах.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц не скрывает, что считает решение Трампа "неправильным".
- Он признался, что не понимает, как будут дальше развиваться события на Ближнем Востоке.
Мерц не боится критиковать решение Штатов
Анализируя последние события в войне на Ближнем Востоке, немецкий лидер подчеркнул, что пока не ясно, когда завершатся боевые действия и с помощью какой стратегии.
По словам канцлера ФРГ, все усилия официального Берлина нацелены на то, чтобы положить конец войне против Ирана.
На этом фоне Фридрих Мерц призвал иранский режим остановить боевые действия, воздержаться от нападений на государства Персидского залива и "не дестабилизировать весь регион".
