Мерц пристыдил США за отмену санкций против России

Немецкий лидер Фридрих Мерц начал публично критиковать решение команды президента США Дональда Трампа по поводу временной отмены санкций против российской нефти на танкерах.

Мерц не боится критиковать решение Штатов

Сегодня утром мы узнали о решении США о санкциях против РФ. Мы считаем, что это неправильно. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Анализируя последние события в войне на Ближнем Востоке, немецкий лидер подчеркнул, что пока не ясно, когда завершатся боевые действия и с помощью какой стратегии.

На эти вопросы до сих пор не дано четкого ответа, — добавил Фридрих Мерц, отметив, что его страна не участвует в войне на Ближнем Востоке и не планирует вмешиваться в ее течение. Поделиться

По словам канцлера ФРГ, все усилия официального Берлина нацелены на то, чтобы положить конец войне против Ирана.