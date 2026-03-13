Мерц не боїться критикувати рішення Штатів

Сьогодні вранці ми дізналися про рішення США щодо санкцій проти РФ. Ми вважаємо, що це неправильно. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Аналізуючи останні події у війні на Близькому Сході, німецький лідер наголосив, що поки не ясно, коли завершаться бойові дії і за допомогою якої стратегії.

На ці питання досі не дано чіткої відповіді, — додав Фрідріх Мерц, зазначивши, що його країна не бере участь у війні на Близькому Сході і не планує втручатис у її перебіг. Поширити

За словами канцлера ФРН, всі зусилля офіційного Берліна націлені на те, щоб покласти край війні проти Ірану.