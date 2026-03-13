Мерц присоромив США за скасування санкцій проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц присоромив США за скасування санкцій проти Росії

Мерц не боїться критикувати рішення Штатів
Джерело:  Clash Report

Німецький лідер Фрідріх Мерц почав публічно критикувати рішення команди президента США Дональда Трампа щодо тимчасового скасування санкцій проти російської нафти на танкерах.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц не приховує, що вважає рішення Трампа “неправильним”.
  • Він зізнався, що не розуміє, як будуть далі розвиватися події на Близькому Сході.

Мерц не боїться критикувати рішення Штатів

Сьогодні вранці ми дізналися про рішення США щодо санкцій проти РФ. Ми вважаємо, що це неправильно.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Аналізуючи останні події у війні на Близькому Сході, німецький лідер наголосив, що поки не ясно, коли завершаться бойові дії і за допомогою якої стратегії.

На ці питання досі не дано чіткої відповіді, — додав Фрідріх Мерц, зазначивши, що його країна не бере участь у війні на Близькому Сході і не планує втручатис у її перебіг.

За словами канцлера ФРН, всі зусилля офіційного Берліна націлені на те, щоб покласти край війні проти Ірану.

На цьому тлі Фрідріх Мерц закликав іранський зупинити бойові дії, утриматися від нападів на держави Перської затоки та "не дестабілізувати увесь регіон".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розтринькав аномальну кількість важливої зброї у війні з Іраном
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ прорвалися вперед одразу на трьох напрямках фронту
Нові успіхи ЗСУ на полі бою - перші подробиці
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль невдоволений рішенням США щодо скасування санкції проти нафти РФ
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?