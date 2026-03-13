Мерц присоромив США за скасування санкцій проти Росії

Німецький лідер Фрідріх Мерц почав публічно критикувати рішення команди президента США Дональда Трампа щодо тимчасового скасування санкцій проти російської нафти на танкерах.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц не приховує, що вважає рішення Трампа “неправильним”.
- Він зізнався, що не розуміє, як будуть далі розвиватися події на Близькому Сході.
Мерц не боїться критикувати рішення Штатів
Аналізуючи останні події у війні на Близькому Сході, німецький лідер наголосив, що поки не ясно, коли завершаться бойові дії і за допомогою якої стратегії.
За словами канцлера ФРН, всі зусилля офіційного Берліна націлені на те, щоб покласти край війні проти Ірану.
На цьому тлі Фрідріх Мерц закликав іранський зупинити бойові дії, утриматися від нападів на держави Перської затоки та "не дестабілізувати увесь регіон".
