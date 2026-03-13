ЗСУ прорвалися вперед одразу на трьох напрямках фронту

Американський Інституту вивчення війни (ISW) має підтверджені дані про те, що Сили оборони просунулися на Куп'янському напрямку, на ділянці Костянтинівка-Дружківка і на захід Запорізької області.

Нові успіхи ЗСУ на полі бою — перші подробиці

Що важливо розуміти, протягом минулої доби армія РФ продовжувала наступ на Сумському напрямку, однак ці потуги вкотре були безуспішними.

Ба більше, російські загарбники також намагалися прорватися на південний схід від Глушково поблизу Борків та на північний схід від міста Суми поблизу Миропілля.

Згідно з даними американьких аналітиків, на півночі Харківщині 12 березня солдати РФ теж здійснювали наступальні операції, однак марно.

Спроби їх наступу зафіксовані на північний схід від Харкова поблизу Вовчанських хуторів, Прилипки та Симинівки, а також у напрямку Зибиного та Веселого. Поширити

На цьому тлі Сили оборони України провели контратаки на південь від Графського.

Ба більше, ЗСУ де-факто змогли заблокувати просування армії РФ на півночі Харківської області.

Команда ISW заявляє про просування українських захисників на Куп'янському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що ЗСУ прорвалися вперед на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, а саме на південну околицю Костянтинівки.

Також американські аналітики заявляють про просування Сил оборони України на захід Запорізької області.