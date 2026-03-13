ЗСУ знищили ще 7 російських танків і 50 артилерійських систем

Протягом минулої доби українські захисники встигли ліквідуувати 860 російських загарбників, тож загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули1 277 620 осіб. Ба більше, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт ворога.
Головні тези:
- Розпочався 1479 день масштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 13 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 277 620 (+860) осіб;
танків — 11 773 (+7) од;
бойових броньованих машин — 24 202 (+5) од;
артилерійських систем — 38 369 (+50) од;
РСЗВ — 1 685 (+4) од;
засобів ППО — 1 331 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 175 139 (+2 071) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 223 (+189) од.
Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 — із реактивних систем залпового вогню.
Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
