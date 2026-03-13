ЗСУ знищили ще 7 російських танків і 50 артилерійських систем
ЗСУ знищили ще 7 російських танків і 50 артилерійських систем

ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники встигли ліквідуувати 860 російських загарбників, тож загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули1 277 620 осіб. Ба більше,  авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт ворога.

  • Розпочався 1479 день масштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 13 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 277 620 (+860) осіб;

  • танків — 11 773 (+7) од;

  • бойових броньованих машин — 24 202 (+5) од;

  • артилерійських систем — 38 369 (+50) од;

  • РСЗВ — 1 685 (+4) од;

  • засобів ППО — 1 331 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 175 139 (+2 071) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 223 (+189) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби.

Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 — із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

