За прошедшие сутки украинские защитники успели ликвидировать 860 российских захватчиков, поэтому общие потери армии РФ в живой силе достигли 1 277 620 человек. Более того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один другой важный объект врага.