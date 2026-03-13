ВСУ уничтожили еще 7 российских танков и 50 артиллерийских систем

За прошедшие сутки украинские защитники успели ликвидировать 860 российских захватчиков, поэтому общие потери армии РФ в живой силе достигли 1 277 620 человек. Более того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один другой важный объект врага.
Главные тезисы
- Начался 1479 день масштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 154 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 13 марта 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 13.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 277 620 (+860) человек;
танков — 11 773 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 24 202 (+5) ед;
артиллерийских систем — 38 369 (+50) ед;
РСЗО — 1 685 (+4) ед;
средств ПВО — 1 331 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 175139 (+2071) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 83 223 (+189) ед.
Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и произвел 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 из реактивных систем залпового огня.
Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
