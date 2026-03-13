ПВО ликвидировала 117 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ
Стоит отметить, что воздушное нападение врага началось еще в 18:00 12 марта.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-