ПВО ликвидировала 117 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ

Стоит отметить, что воздушное нападение врага началось еще в 18:00 12 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА. Поделиться

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.