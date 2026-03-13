ПВО ликвидировала 117 целей во время отражения атаки РФ
Дата публикации

ПВО ликвидировала 117 целей во время отражения атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские захватчики наносили удары по мирным украинским городам и селам баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ

Стоит отметить, что воздушное нападение врага началось еще в 18:00 12 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
