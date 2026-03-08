Зеленский раскрыл главные цели весеннего наступления армии РФ

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что планы российских захватчиков в войне против Украины остаются неизменными – враг хочет захватить как можно больше территорий на разных участках фронта.
Главные тезисы
- Зеленский отмечает, что в армии РФ нет сил для нового прорыва.
- Контрнаступление ВСУ уже принесло для Украины весомые результаты.
Что задумала армия РФ — объясняет Зеленский
По словам главы государства, враг сталкивается с серьезными препятствиями, поскольку не может это сделать теми ресурсами, которые у него есть.
Еще одним препятствием для армии РФ стало успешное контрнаступление ВСУ.
Глава государства также уточнил, что в настоящее время россияне рассматривают направление между Донецкой и Запорожской областью и хотят идти в наступление по направлению к Днепру.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-