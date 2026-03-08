Зеленский раскрыл главные цели весеннего наступления армии РФ
Зеленский раскрыл главные цели весеннего наступления армии РФ

Что задумала армия РФ – объясняет Зеленский
Источник:  УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что планы российских захватчиков в войне против Украины остаются неизменными – враг хочет захватить как можно больше территорий на разных участках фронта.

Главные тезисы

  • Зеленский отмечает, что в армии РФ нет сил для нового прорыва.
  • Контрнаступление ВСУ уже принесло для Украины весомые результаты.

Что задумала армия РФ — объясняет Зеленский

Относительно весеннего наступления главные цели — это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской области. В принципе их планы не изменились.

По словам главы государства, враг сталкивается с серьезными препятствиями, поскольку не может это сделать теми ресурсами, которые у него есть.

Еще одним препятствием для армии РФ стало успешное контрнаступление ВСУ.

Кроме того, было и рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область, — добавил Зеленский.

Глава государства также уточнил, что в настоящее время россияне рассматривают направление между Донецкой и Запорожской областью и хотят идти в наступление по направлению к Днепру.

Но тем не менее, что сделано нашими Вооруженными силами — они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Мы считаем, что достаточно удачно. Возобновили контроль над где-то около 400-435 км на сегодняшний день, — подчеркнул Зеленский.

