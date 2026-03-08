Зеленський розкрив головні цілі весняного наступу армії РФ

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що плани російських загарбників у війні проти України залишаються незмінними — ворог хоче захопити якомога більше територій на різних ділянках фронту.
Головні тези:
- Зеленський зазначає, що в армії РФ не має сил для нового прориву.
- Контрнаступ ЗСУ уже приніс для України вагомі результати.
Що замислила армія РФ — пояснює Зеленський
За словами глави держави, ворог стикається зі серйозними перешкодами, оскільки не може це зробити тими ресурсами, які в нього наразі наявні.
Ще однією перешкодою для армії РФ став успішний контрнаступ ЗСУ.
Глава держави також уточнив, що наразі росіяни розглядають напрямок між Донецькою і Запорізькою областю та хочуть йти в наступ у напрямку Дніпра.
