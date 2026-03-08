Зеленський розкрив головні цілі весняного наступу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив головні цілі весняного наступу армії РФ

Що замислила армія РФ - пояснює Зеленський
Read in English
Джерело:  УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що плани російських загарбників у війні проти України залишаються незмінними — ворог хоче захопити якомога більше територій на різних ділянках фронту.

Головні тези:

  • Зеленський зазначає, що в армії РФ не має сил для нового прориву.
  • Контрнаступ ЗСУ уже приніс для України вагомі результати.

Що замислила армія РФ — пояснює Зеленський

Щодо весняного наступу, головні цілі — це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, ворог стикається зі серйозними перешкодами, оскільки не може це зробити тими ресурсами, які в нього наразі наявні.

Ще однією перешкодою для армії РФ став успішний контрнаступ ЗСУ.

Окрім цього, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область, — додав Зеленський.

Глава держави також уточнив, що наразі росіяни розглядають напрямок між Донецькою і Запорізькою областю та хочуть йти в наступ у напрямку Дніпра.

Але тим не менш, що зроблено нашими Збройними силами — вони на півдні нашої держави за останні місяця півтора провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу…. Ми вважаємо, що достатньо успішно. Відновили контроль над десь близько 400-435 км на сьогодні", — наголосив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Контратаки ЗСУ зривають новий наступ Росії на фронті
ЗСУ знову змогли обхитрити армію РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини". Фіцо намагається залякати Україну
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив своє рішення щодо допомоги Близькому Сходу
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?