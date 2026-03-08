Зеленський розкрив головні цілі весняного наступу армії РФ

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що плани російських загарбників у війні проти України залишаються незмінними — ворог хоче захопити якомога більше територій на різних ділянках фронту.

Що замислила армія РФ — пояснює Зеленський

Щодо весняного наступу, головні цілі — це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, ворог стикається зі серйозними перешкодами, оскільки не може це зробити тими ресурсами, які в нього наразі наявні.

Ще однією перешкодою для армії РФ став успішний контрнаступ ЗСУ.

Окрім цього, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область, — додав Зеленський. Поширити

Глава держави також уточнив, що наразі росіяни розглядають напрямок між Донецькою і Запорізькою областю та хочуть йти в наступ у напрямку Дніпра.