Зеленський оголосив своє рішення щодо допомоги Близькому Сходу
Зеленський оголосив своє рішення щодо допомоги Близькому Сходу

За словами глава держави Володимира Зеленського, Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію ситуацію на Близькому Сході, оскільки відгукнулася на прохання про допомогу з боку США та інших союзників.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, дестабілізація навколо Ірану не повинна призвести до збільшення проблем у Європі. 
  • Український лідер налаштований зробити все можливе, щоб цього не сталося.

Україна уже допомагає США та іншим союзникам

Своє рішення Володимир Зеленський оголосив під час зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

За словами глави держави, у центрі їхньої уваги були виклики через війну на Близькому Сході та удари з Ірану по всіх країнах Затоки.

Україна та Нідерланди вже домовилися, що будуть координувати ці питання на двосторонній основі, а також на рівні Європи.

Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію. Країни регіону та Сполучені Штати звернулись до України по підтримку, і ми надамо їм необхідні засоби та нашу експертизу — досвід наших військових — для захисту від «шахедів». Але важливо, щоб цей приклад звернення Америки, арабських країн до України все ж таки став поштовхом і для Європи, також для інших наших партнерів — поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки.

На переконання українського лідера, так само як Близькому Сходу, Європі потрібне посилення оборони.

Зеленський звертає увагу на те, що саме Україна має найкращу експертизу в цьому, найбільший досвід, найбільш ефективні виробництва.

