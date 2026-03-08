Зеленський оголосив своє рішення щодо допомоги Близькому Сходу

За словами глава держави Володимира Зеленського, Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію ситуацію на Близькому Сході, оскільки відгукнулася на прохання про допомогу з боку США та інших союзників.
Головні тези:
- За словами Зеленського, дестабілізація навколо Ірану не повинна призвести до збільшення проблем у Європі.
- Український лідер налаштований зробити все можливе, щоб цього не сталося.
Україна уже допомагає США та іншим союзникам
Своє рішення Володимир Зеленський оголосив під час зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
За словами глави держави, у центрі їхньої уваги були виклики через війну на Близькому Сході та удари з Ірану по всіх країнах Затоки.
Україна та Нідерланди вже домовилися, що будуть координувати ці питання на двосторонній основі, а також на рівні Європи.
На переконання українського лідера, так само як Близькому Сходу, Європі потрібне посилення оборони.
Зеленський звертає увагу на те, що саме Україна має найкращу експертизу в цьому, найбільший досвід, найбільш ефективні виробництва.
