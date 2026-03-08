Зеленський оголосив своє рішення щодо допомоги Близькому Сходу

За словами глава держави Володимира Зеленського, Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію ситуацію на Близькому Сході, оскільки відгукнулася на прохання про допомогу з боку США та інших союзників.

Україна уже допомагає США та іншим союзникам

Своє рішення Володимир Зеленський оголосив під час зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

За словами глави держави, у центрі їхньої уваги були виклики через війну на Близькому Сході та удари з Ірану по всіх країнах Затоки.

Україна та Нідерланди вже домовилися, що будуть координувати ці питання на двосторонній основі, а також на рівні Європи.

Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію. Країни регіону та Сполучені Штати звернулись до України по підтримку, і ми надамо їм необхідні засоби та нашу експертизу — досвід наших військових — для захисту від «шахедів». Але важливо, щоб цей приклад звернення Америки, арабських країн до України все ж таки став поштовхом і для Європи, також для інших наших партнерів — поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, так само як Близькому Сходу, Європі потрібне посилення оборони.