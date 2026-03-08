Зеленский объявил свое решение касательно помощи Ближнему Востоку
Зеленский объявил свое решение касательно помощи Ближнему Востоку

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, поскольку отозвалась на просьбу о помощи со стороны США и других союзников.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, дестабилизация вокруг Ирана не должна привести к повышению проблем в Европе.
  • Украинский лидер настроен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Украина уже помогает США и другим союзникам

Свое решение Владимир Зеленский объявил во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.

По словам главы государства, в центре их внимания были вызовы из-за войны на Ближнем Востоке и ударов из Ирана по всем странам Залива.

Украина и Нидерланды уже договорились, что будут координировать эти вопросы на двусторонней основе и на уровне Европы.

Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию. Страны региона и Соединенные Штаты обратились к Украине за поддержкой, и мы предоставим им необходимые средства и нашу экспертизу — опыт наших военных — для защиты от «шахедов». Но важно, чтобы этот пример обращения Америки, арабских стран в Украину все же стал толчком и для Европы, а также для других наших партнеров — толчком, чтобы реализовать то, что необходимо для общей безопасности.

По убеждению украинского лидера, равно как Ближнему Востоку, Европе нужно усиление обороны.

Зеленский обращает внимание на то, что именно Украина имеет лучшую экспертизу в этом, наибольший опыт, наиболее эффективные производства.

