Зеленский объявил свое решение касательно помощи Ближнему Востоку

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, поскольку отозвалась на просьбу о помощи со стороны США и других союзников.

Украина уже помогает США и другим союзникам

Свое решение Владимир Зеленский объявил во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.

По словам главы государства, в центре их внимания были вызовы из-за войны на Ближнем Востоке и ударов из Ирана по всем странам Залива.

Украина и Нидерланды уже договорились, что будут координировать эти вопросы на двусторонней основе и на уровне Европы.

Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию. Страны региона и Соединенные Штаты обратились к Украине за поддержкой, и мы предоставим им необходимые средства и нашу экспертизу — опыт наших военных — для защиты от «шахедов». Но важно, чтобы этот пример обращения Америки, арабских стран в Украину все же стал толчком и для Европы, а также для других наших партнеров — толчком, чтобы реализовать то, что необходимо для общей безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению украинского лидера, равно как Ближнему Востоку, Европе нужно усиление обороны.