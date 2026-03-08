Зеленский объявил свое решение касательно помощи Ближнему Востоку

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, поскольку отозвалась на просьбу о помощи со стороны США и других союзников.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, дестабилизация вокруг Ирана не должна привести к повышению проблем в Европе.
- Украинский лидер настроен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.
Украина уже помогает США и другим союзникам
Свое решение Владимир Зеленский объявил во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.
По словам главы государства, в центре их внимания были вызовы из-за войны на Ближнем Востоке и ударов из Ирана по всем странам Залива.
Украина и Нидерланды уже договорились, что будут координировать эти вопросы на двусторонней основе и на уровне Европы.
По убеждению украинского лидера, равно как Ближнему Востоку, Европе нужно усиление обороны.
Зеленский обращает внимание на то, что именно Украина имеет лучшую экспертизу в этом, наибольший опыт, наиболее эффективные производства.
