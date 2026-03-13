ППО ліквідувала 117 цілей під час відбиття атаки РФ
ППО ліквідувала 117 цілей під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники завдавали ударів по мирних українських містах та селах балістичною ракетою Іскандер-М, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Сили ППО успішно відбили нову атаку РФ

Варто зазначити, що Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 12 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька російських БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

