ППО ліквідувала 117 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники завдавали ударів по мирних українських містах та селах балістичною ракетою Іскандер-М, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Сили ППО успішно відбили нову атаку РФ
Варто зазначити, що Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 12 березня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька російських БпЛА.
