Путін на межі колапсу — Сікорський
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін на межі колапсу — Сікорський

Сікорський закликав Навроцького схвалити план переозброєння Польщі
Read in English
Джерело:  online.ua

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликає президента Кароля Навроцького негайно підписати законопроєкт, який дасть можливість країні стати учасницею програми Євросоюзу з переозброєння SAFE.

Головні тези:

  • Імовірно, Польщі доведеться залучати резервні кошти на переозброєння.
  • Заклик Сікорського пролунав напередодні зустрічі Навроцького з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Сікорський вимагає від Навроцького схвалити план переозброєння Польщі

Відповідно до програми SAFE, яку пропонує Єврокомісія, офіційна Варшава має можливість позичити 43,7 млрд євро на власні проєкти з переозброєння.

Що важливо розуміти, йдеться про найбільшу суму серед всіх країн-членів блоку.

Законопроєкт, який уможливлює участь країни в програмі, був схвалений обома палатами польського парламенту й очікує підпису президента.

На цьому тлі шеф польської дипломатії Радослав Сікорський звернувся до Навроцького щодо SAFE, вимагаючи негайно підтримати цю ініціативу.

Ми просимо президента підписати цей законопроєкт якомога швидше, бо терміни та ситуація справді стислі. Путін на межі колапсу. Нам потрібно підписати контракти до кінця травня, а до 2030 року зміцнити промисловість і закупити обладнання. Так, це дуже терміново.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Угорщини

За словами дипломата, ці гроші будуть витрачатися через Фонд підтримки збройних сил.

