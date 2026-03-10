Путін на межі колапсу — Сікорський

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликає президента Кароля Навроцького негайно підписати законопроєкт, який дасть можливість країні стати учасницею програми Євросоюзу з переозброєння SAFE.
Головні тези:
- Імовірно, Польщі доведеться залучати резервні кошти на переозброєння.
- Заклик Сікорського пролунав напередодні зустрічі Навроцького з прем’єр-міністром Дональдом Туском.
Сікорський вимагає від Навроцького схвалити план переозброєння Польщі
Відповідно до програми SAFE, яку пропонує Єврокомісія, офіційна Варшава має можливість позичити 43,7 млрд євро на власні проєкти з переозброєння.
Що важливо розуміти, йдеться про найбільшу суму серед всіх країн-членів блоку.
Законопроєкт, який уможливлює участь країни в програмі, був схвалений обома палатами польського парламенту й очікує підпису президента.
На цьому тлі шеф польської дипломатії Радослав Сікорський звернувся до Навроцького щодо SAFE, вимагаючи негайно підтримати цю ініціативу.
За словами дипломата, ці гроші будуть витрачатися через Фонд підтримки збройних сил.
