Польща продовжує фінансувати роботу 29 тис Starlink в Україні

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 тис терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їхню роботу.
Головні тези:
- Польща надає понад 29 тис. терміналів Starlink в Україну і продовжує їх фінансову підтримку.
- Така допомога є важливим кроком у забезпеченні стійкості України під час повномасштабної війни.
Польща продовжує оплачувати Starlink для України
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Польща — наш стратегічний і надійний партнер. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України.
У міністерстві висловили вдячність віцепремʼєру — міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому польському уряду за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці.
У час повномасштабної війни, нагадали в Мінцифри, термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-