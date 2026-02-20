Польща продовжує фінансувати роботу 29 тис Starlink в Україні

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 тис терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їхню роботу.

Польща продовжує оплачувати Starlink для України

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Польща — наш стратегічний і надійний партнер. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України.

У міністерстві висловили вдячність віцепремʼєру — міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому польському уряду за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці.

У час повномасштабної війни, нагадали в Мінцифри, термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів.