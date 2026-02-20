Польща продовжує фінансувати роботу 29 тис Starlink в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Польща продовжує фінансувати роботу 29 тис Starlink в Україні

Міністерство цифрової трансформації України
старлінк

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 тис терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їхню роботу.

Головні тези:

  • Польща надає понад 29 тис. терміналів Starlink в Україну і продовжує їх фінансову підтримку.
  • Така допомога є важливим кроком у забезпеченні стійкості України під час повномасштабної війни.

Польща продовжує оплачувати Starlink для України

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Польща — наш стратегічний і надійний партнер. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України.

У міністерстві висловили вдячність віцепремʼєру — міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому польському уряду за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці.

У час повномасштабної війни, нагадали в Мінцифри, термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як верифікувати Starlink в Україні — інструкція
Міністерство цифрової трансформації України
Starlink
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни шантажують родини українських полонених для реєстрації Starlink
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Росіяни використовують рідних полонених як ресурс для маніпуляцій
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ проводять нові контратаки після блокування Starlink для росіян
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?