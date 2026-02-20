Польша продолжает финансировать работу 29 тыс Starlink в Украине

За время полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу.

Польша продолжает оплачивать Starlink для Украины

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Польша — наш стратегический и надежный партнер. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины.

В министерстве выразили благодарность вице-премьеру — министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему польскому правительству за непреклонную поддержку, солидарность и открытость к сотрудничеству.

Во время полномасштабной войны, напомнили в Минцифры, терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блекаутов.