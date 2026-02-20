Польша продолжает финансировать работу 29 тыс Starlink в Украине

За время полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу.
Главные тезисы
- Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и финансово поддерживает их работу во время войны.
- Помощь Польши является важным шагом для обеспечения устойчивости Украины
- Терминалы Starlink обеспечивают связь больницам, школам и критической инфраструктуре даже во время блекаутов.
Польша продолжает оплачивать Starlink для Украины
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Польша — наш стратегический и надежный партнер. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины.
В министерстве выразили благодарность вице-премьеру — министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему польскому правительству за непреклонную поддержку, солидарность и открытость к сотрудничеству.
Во время полномасштабной войны, напомнили в Минцифры, терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блекаутов.
