Польша продолжает финансировать работу 29 тыс Starlink в Украине
Польша продолжает финансировать работу 29 тыс Starlink в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины
Starlink
За время полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу.

Главные тезисы

  • Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и финансово поддерживает их работу во время войны.
  • Помощь Польши является важным шагом для обеспечения устойчивости Украины
  • Терминалы Starlink обеспечивают связь больницам, школам и критической инфраструктуре даже во время блекаутов.

Польша продолжает оплачивать Starlink для Украины

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Польша — наш стратегический и надежный партнер. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины.

В министерстве выразили благодарность вице-премьеру — министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему польскому правительству за непреклонную поддержку, солидарность и открытость к сотрудничеству.

Во время полномасштабной войны, напомнили в Минцифры, терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блекаутов.

