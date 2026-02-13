ВСУ проводят новые контратаки после блокировки Starlink для россиян
Источник:  ISW

Американский Институт по изучению войны (ISW) внимательно проанализировал последние события на фронте и пришел к выводу, что Силы обороны Украины решили воспользоваться уязвимостью армии РФ на фоне блокирования российских терминалов Starlink. В первую очередь ВСУ начали контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Главные тезисы

  • Ситуация для армии РФ в районе Гуляйполя стала очень неблагоприятной.
  • Ограничение Россией работы Telegram также стало проблемой для ее же солдат.

По словам американских аналитиков, они внимательно изучили кадры с геолокацией и заметили, что армия РФ наносит удары по украинским позициям у реки Гайчур северо-западнее Гуляйполя.

Команда ISW пришла к выводу, что ВСУ контролировали эти позиции до 12 февраля и могут использовать локализованные контратаки, чтобы снова соединить их между собой.

Кроме того, указано, что Силы обороны Украины уже начали ограниченные и локализованные контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей — это началось еще 9 февраля.

Как отмечают американские аналитики, для российских захватчиков ситуация в районе Гуляйполя остается непонятной из-за ухудшения связи на передовой на фоне блокировки нелегальных терминалов Starlink.

Украинские тактические контратаки в этом районе, по всей вероятности, являются ответом на благоприятные условия на поле боя, — считают в ISW.

