ВСУ проводят новые контратаки после блокировки Starlink для россиян

Американский Институт по изучению войны (ISW) внимательно проанализировал последние события на фронте и пришел к выводу, что Силы обороны Украины решили воспользоваться уязвимостью армии РФ на фоне блокирования российских терминалов Starlink. В первую очередь ВСУ начали контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Главные тезисы
- Ситуация для армии РФ в районе Гуляйполя стала очень неблагоприятной.
- Ограничение Россией работы Telegram также стало проблемой для ее же солдат.
Блокировка Starlink для россиян дала ВСУ шанс на новый прорыв
По словам американских аналитиков, они внимательно изучили кадры с геолокацией и заметили, что армия РФ наносит удары по украинским позициям у реки Гайчур северо-западнее Гуляйполя.
Команда ISW пришла к выводу, что ВСУ контролировали эти позиции до 12 февраля и могут использовать локализованные контратаки, чтобы снова соединить их между собой.
Кроме того, указано, что Силы обороны Украины уже начали ограниченные и локализованные контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей — это началось еще 9 февраля.
Как отмечают американские аналитики, для российских захватчиков ситуация в районе Гуляйполя остается непонятной из-за ухудшения связи на передовой на фоне блокировки нелегальных терминалов Starlink.
