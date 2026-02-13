Россия продвигается в Украине со скоростью садовой улитки — Рютте
Категория
Политика
Дата публикации

Россия продвигается в Украине со скоростью садовой улитки — Рютте

Россия продвигается в Украине со скоростью садовой улитки — Рютте
Читати українською
Источник:  Bild

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял русские войска и их темпы наступления в Украине. Это произошло на фоне встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Главные тезисы

  • Рютте подчеркнул, что армия РФ лишь имитирует свое величие и могущество.
  • Однако ситуация на фронте в Украине свидетельствует об обратном.

Рютте снова высмеял Путина и армию РФ

Генсек НАТО обратил внимание на то, что в последние несколько лет Европу очень часто критиковали за недостаточные расходы на оборону.

По его словам, именно после саммита в Гааге все кардинально изменилось.

Мы почувствовали явное сближение взглядов и единство. Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО, — подчеркнул Марк Рютте.

На этом фоне генсек Североатлантического союза прокомментировал ход российско-украинской войны.

Он отметил, что армия РФ продолжает потерпать от колоссальных потерь ради мизерных территориальных достижений.

Россия хочет, чтобы мы воспринимали ее как могущественного медведя. Но можно сказать, что она продвигается в Украине со скоростью садовой улитки. Так что давайте не будем подвергаться российской пропаганде.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

По мнению Рютте, в настоящее время члены НАТО демонстрируют единство во многих вопросах, а Европа наконец-то настроена брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в Альянсе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия нашла для Украины много снарядов большого калибра
У Украины есть шанс получить действительно много снарядов
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ударил санкциями по 91 танкеру теневого флота РФ
Офис Президента Украины
Зеленский ужесточает санкции против России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российские компании потеряли 7 трлн руб из-за войны против Украины
Путин добивает российский бизнес войной против Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?