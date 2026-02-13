Россия продвигается в Украине со скоростью садовой улитки — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял русские войска и их темпы наступления в Украине. Это произошло на фоне встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности.
Главные тезисы
- Рютте подчеркнул, что армия РФ лишь имитирует свое величие и могущество.
- Однако ситуация на фронте в Украине свидетельствует об обратном.
Рютте снова высмеял Путина и армию РФ
Генсек НАТО обратил внимание на то, что в последние несколько лет Европу очень часто критиковали за недостаточные расходы на оборону.
По его словам, именно после саммита в Гааге все кардинально изменилось.
На этом фоне генсек Североатлантического союза прокомментировал ход российско-украинской войны.
Он отметил, что армия РФ продолжает потерпать от колоссальных потерь ради мизерных территориальных достижений.
По мнению Рютте, в настоящее время члены НАТО демонстрируют единство во многих вопросах, а Европа наконец-то настроена брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в Альянсе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-