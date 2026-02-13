Россия продвигается в Украине со скоростью садовой улитки — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял русские войска и их темпы наступления в Украине. Это произошло на фоне встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте снова высмеял Путина и армию РФ

Генсек НАТО обратил внимание на то, что в последние несколько лет Европу очень часто критиковали за недостаточные расходы на оборону.

По его словам, именно после саммита в Гааге все кардинально изменилось.

Мы почувствовали явное сближение взглядов и единство. Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО, — подчеркнул Марк Рютте. Поделиться

На этом фоне генсек Североатлантического союза прокомментировал ход российско-украинской войны.

Он отметил, что армия РФ продолжает потерпать от колоссальных потерь ради мизерных территориальных достижений.

Россия хочет, чтобы мы воспринимали ее как могущественного медведя. Но можно сказать, что она продвигается в Украине со скоростью садовой улитки. Так что давайте не будем подвергаться российской пропаганде. Марк Рютте Генсек НАТО

По мнению Рютте, в настоящее время члены НАТО демонстрируют единство во многих вопросах, а Европа наконец-то настроена брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в Альянсе.