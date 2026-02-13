Росія просувається в Україні зі швидкістю садового равлика — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно висміяв російські війська та їхні темпи наступу в Україні. Це сталося на тлі зустрічі міністрів у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.

Рютте знову висміяв Путіна та армію РФ

Генсек НАТО звернув увагу на те, що протягом останніх кількох років Європу дуже часто критикували за недостатні витрати на оборону.

За його словами, саме апісля саміту в Гаазі все кардинально змінилося.

Ми відчули явне зближення поглядів та єдність. Європа дійсно стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в рамках НАТО, — наголосив Марк Рютте.

На цьому тлі генсек Альянсу прокоментував хід російсько-української війни.

Він зазначив, що армія РФ продовжує зазнавати колосальних втрат заради мізерних територіальних здобутків:

Росія хоче, щоб ми сприймали її як могутнього ведмедя. Але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож давайте не піддаватимемося російській пропаганді. Марк Рютте Генсек НАТО

На переконання Рютте, наразі члени НАТО демонструють єдність у багатьох питання, а Європа врешті налаштована брати на себе відповідальність за власну оборону та лідерство в Альянсі.