Росія просувається в Україні зі швидкістю садового равлика — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно висміяв російські війська та їхні темпи наступу в Україні. Це сталося на тлі зустрічі міністрів у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.
Головні тези:
- Рютте наголосив, що армія РФ лише імітує свою велич та могутність.
- Однак ситуація на фронті в Україні свідчить про зворотнє.
Рютте знову висміяв Путіна та армію РФ
Генсек НАТО звернув увагу на те, що протягом останніх кількох років Європу дуже часто критикували за недостатні витрати на оборону.
За його словами, саме апісля саміту в Гаазі все кардинально змінилося.
На цьому тлі генсек Альянсу прокоментував хід російсько-української війни.
Він зазначив, що армія РФ продовжує зазнавати колосальних втрат заради мізерних територіальних здобутків:
На переконання Рютте, наразі члени НАТО демонструють єдність у багатьох питання, а Європа врешті налаштована брати на себе відповідальність за власну оборону та лідерство в Альянсі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-