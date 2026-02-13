ЗСУ проводять нові контратаки після блокування Starlink для росіян
ЗСУ проводять нові контратаки після блокування Starlink для росіян

ЗСУ
Джерело:  ISW

Американський Інституту з вивчення війни (ISW) уважно проаналізував останні події на фронті та дійшов висновку, що Сили оборони України вирішили скористатися вразливістю армії РФ на тлі блокування російських терміналів Starlink. Насамперед  ЗСУ розпочали контратаки біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Головні тези:

  • Ситуація для армії РФ в районі Гуляйполя стала вкрай несприятливою.
  • Обмеження Росією роботи Telegram також стало проблемою для її ж солдат.

Блокування Starlink для росіян дало ЗСУ шанс на новий прорив

За словами американських аналітиків, вони уважно вивчили кадри з геолокацією та помітили, що армія РФ завдає ударів по українських позиціях біля річки Гайчур на північний захід від Гуляйполя.

Команда ISW дійшла висновку, що ЗСУ контролювали ці позиції до 12 лютого та можуть використовувати локалізовані контратаки, щоб знову з’єднати їх між собою.

Окрім того, вказано, що Сили оборони України уже розпочали обмежені та локалізовані контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей — це почалося ще 9 лютого.

Як зазначають американські аналітики, для російських загарбників ситуацуія в районі Гуляйполя залишається незрозумілою через погіршення зв’язку на передовій на тлі блокування нелегальних терміналів Starlink.

Українські тактичні контратаки в цьому районі, ймовірно, є відповіддю на сприятливі умови на полі бою, — вважають у ISW.

