Польща та Румунія піднімали бойову авіацію через масований обстріл Росією України
Польща та Румунія піднімали бойову авіацію через масований обстріл Росією України

літаки
Джерело:  Укрінформ

Румунія ввечері 25 лютого піднімала літаки у повітря через російський дрон. Польща вже 26 лютого уранці привела в бойову готовність літаки та системи ППО через ракетний обстріл Росією України.

Головні тези:

  • Польща та Румунія мобілізували бойові літаки через ракетні обстріли Росією на Україну.
  • Польща підняла у повітря авіацію та наземні системи розвідки та ППО відповідно до необхідних процедур.
  • Румунія також відреагувала на порушення повітряного простору дроном та підняла винищувачі у повітря для захисту.

Польща та Румунія піднімали бойові літаки

У Польщі в четвер вранці підняли у повітря польську та союзницьку авіацію, а також у підвищену готовність привели наземні системи розвідки та ППО через ракетний обстріл Росією території України.

Про це в соцмережі X повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

У зв’язку з черговою за останній час масованою атакою Росії на територію України, здійсненою із застосуванням засобів повітряного нападу, в польському повітряному просторі розпочалася операція польської та союзницької авіації. Відповідно до чинних процедур командувач Оперативного командування збройних сил Польщі мобілізував необхідні сили та засоби, які є в наявності. Залучені чергові винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої бойової готовності.

Згодом Оперативне командування поінформувало про завершення операції військової авіації у повітряному просторі країни.

Румунія в середу ввечері підіймали два винищувачі F-16 через порушення повітряного простору дроном під час атаки Росї на Україну.

Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства національної оборони Румунії.

Радари Міноборони Румунії зафіксували присутність безпілотників у районі, що межує з національним повітряним простором країни, що призвело до превентивної активації систем ППО, і близько 17:50, відповідно до процедур повітряного патрулювання, були підняті в повітря два літаки F-16, розгорнуті на авіабазі Фетешть.

О 18:07 було видано сповіщення Ro-Alert для населення на півночі повіту Тулча.

Безпілотний літальний апарат ненадовго увійшов у національний повітряний простір в районі Сфинту-Георге, не становлячи загрози для життя людей, і залишив його на північ від Сулини, пролітаючи тільки над територіальними водами.

