Ракета "Орєшнік" впала на Львівщині поблизу кордону — Польща приводила у бойову готовність ППО

Російська балістична ракета “Орєшнік”, якою, ймовірно, атакували Львівську область у ніч проти 9 січня, впала за кілька десятків кілометрів від кордону з Польщею. Польська армія привела у бойову готовність ППО.

Україна попередила Польщу про атаку “Орєшніком”

Польська армія розслідує, чи атакували росіяни Львівську область ракетою «Орешник», дізнався репортер RMF FM Кшиштоф Засада.

За даними українських медіа, є багато ознак того, що російські війська застосували цю балістичну ракету середньої дальності вдруге за час війни, цього разу під час атаки лише за кілька десятків кілометрів від польського кордону.

Підозри щодо використання росіянами "Орєшніка" випливають з того факту, що, по-перше, українці попереджали Польщу про загрозу цих балістичних ракет середньої дальності. Крім того, під час російської атаки Київ також надав сусідам інформацію про цей об'єкт.

По-друге, об'єкт також відстежували польські системи моніторингу повітряного простору. Поширити

Згідно з інформацією, отриманою армією Польщі, росіяни використали під час нічної атаки по Україні приблизно 20 крилатих ракет та близько 30 балістичних ракет, зокрема одну, можливо, гіперзвукову. Саме ця ракета вразила Львівську область.

Кшиштоф Засада повідомляє, що у зв'язку з російським нападом Оперативне командування Збройних сил привело до бойової готовності наземні системи протиповітряної оборони.

Це включає одну з польських батарей Patriot, яка вже досягла бойової готовності, та кілька голландських систем, розміщених поблизу Жешува.

Однак винищувачі не застосовувалися, оскільки вони були б марними для можливого знищення сучасної гіперзвукової ракети.

У ніч на 9 січня Росія здійснила масований ракетний та безпілотний обстріл території України, спрямований, серед іншого, по Києву. Там сталися вибухи та пожежі, внаслідок яких загинуло щонайменше чотири людини та понад 20 отримали поранення.