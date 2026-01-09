Ракета "Орешник" упала на Львовщине вблизи границы — Польша приводила в боевую готовность ПВО

Российская баллистическая ракета "Орешник", которой, вероятно, атаковали Львовскую область в ночь на 9 января, упала в нескольких десятках километров от границы с Польшей. Польская армия привела в боевую готовность ПВО.

Украина предупредила Польшу об атаке "Орешником"

Польская армия расследует, атаковали ли россияне Львовскую область ракетой «Орешник», узнал репортер RMF FM Кшиштоф Засада.

По данным украинских медиа, есть много признаков того, что российские войска применили эту баллистическую ракету средней дальности во второй раз за время войны, на этот раз во время атаки всего в нескольких десятках километров от польской границы.

Подозрения на использование россиянами "Орешника" вытекают из того факта, что, во-первых, украинцы предупреждали Польшу об угрозе этих баллистических ракет средней дальности. Кроме того, во время российской атаки Киев также предоставил соседям информацию об этом объекте.

Во-вторых, объект отслеживали также польские системы мониторинга воздушного пространства. Поделиться

Согласно информации, полученной армией Польши, россияне использовали во время ночной атаки по Украине около 20 крылатых ракет и около 30 баллистических ракет, в том числе одну, возможно, гиперзвуковую. Именно эта ракета поразила Львовскую область.

Кшиштоф Засад сообщает, что в связи с российским нападением Оперативное командование Вооруженных сил привело к боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны.

Это включает в себя одну из польских батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, и несколько голландских систем, расположенных вблизи Жешува.

Однако истребители не применялись, поскольку они были бы бесполезны для возможного уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.

В ночь на 9 января Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный обстрел территории Украины, направленный среди прочего по Киеву. Там произошли взрывы и пожары, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека и более 20 получили ранения.