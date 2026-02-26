Польша и Румыния поднимали боевую авиацию из-за массированного обстрела Россией Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Польша и Румыния поднимали боевую авиацию из-за массированного обстрела Россией Украины

самолеты
Читати українською
Источник:  Укринформ

Румыния вечером 25 февраля поднимала самолеты в воздух из-за российского дрона. Польша уже 26 февраля утром привела в боевую готовность самолеты и системы ПВО из-за ракетных обстрелов Россией Украины.

Главные тезисы

  • Польша и Румыния мобилизовали боевую авиацию из-за обстрелов Россией территории Украины.
  • Польша подняла в воздух авиацию и наземные системы разведки и ПВО в соответствии с необходимыми процедурами.

Польша и Румыния поднимали боевые самолеты

В Польше в четверг утром подняли в воздух польскую и союзническую авиацию, а также в повышенную готовность привели наземные системы разведки и ПВО из-за ракетных обстрелов Россией территории Украины.

Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.

В связи с очередной за последнее время массированной атакой России на территорию Украины, осуществленной с применением средств воздушного нападения, в польском пространстве началась операция польской и союзнической авиации. В соответствии с действующими процедурами командующий Оперативного командования вооруженных сил Польши мобилизовал необходимые силы и наличные средства. Привлечены очередные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшую боевую готовность.

Впоследствии Оперативное командование проинформировало о завершении операции военной авиации в воздушном пространстве страны.

Румыния в среду вечером поднимали два истребителя F-16 из-за нарушения воздушного пространства дроном во время атаки России на Украину.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства национальной обороны Румынии.

Радары Минобороны Румынии зафиксировали присутствие беспилотников в граничащем с национальным воздушным пространством страны районе, что привело к превентивной активации систем ПВО, и около 17:50, в соответствии с процедурами воздушного патрулирования, были подняты в воздух два самолета F-16, развернутые на авиабазе Фетешть.

В 18:07 было издано уведомление Ro-Alert для населения на севере уезда Тулча.

Беспилотный летательный аппарат ненадолго вошел в национальное воздушное пространство в районе Сфинта-Георге, не представляя угрозы жизни людей, и покинул его к северу от Сулины, пролетая только над территориальными водами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша снова поднимала в воздух истребители для перехвата самолета-разведчика РФ
самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ракета "Орешник" упала на Львовщине вблизи границы — Польша приводила в боевую готовность ПВО
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша обвиняет Россию в кибератаке на энергетические объекты
хакер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?