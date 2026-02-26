Польша и Румыния поднимали боевую авиацию из-за массированного обстрела Россией Украины

Румыния вечером 25 февраля поднимала самолеты в воздух из-за российского дрона. Польша уже 26 февраля утром привела в боевую готовность самолеты и системы ПВО из-за ракетных обстрелов Россией Украины.

Польша и Румыния поднимали боевые самолеты

В Польше в четверг утром подняли в воздух польскую и союзническую авиацию, а также в повышенную готовность привели наземные системы разведки и ПВО из-за ракетных обстрелов Россией территории Украины.

Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.

В связи с очередной за последнее время массированной атакой России на территорию Украины, осуществленной с применением средств воздушного нападения, в польском пространстве началась операция польской и союзнической авиации. В соответствии с действующими процедурами командующий Оперативного командования вооруженных сил Польши мобилизовал необходимые силы и наличные средства. Привлечены очередные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшую боевую готовность.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnym w ostatnim czasie zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z… pic.twitter.com/JnZzNfvssq — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 26, 2026

Впоследствии Оперативное командование проинформировало о завершении операции военной авиации в воздушном пространстве страны.

Румыния в среду вечером поднимали два истребителя F-16 из-за нарушения воздушного пространства дроном во время атаки России на Украину. Поделиться

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства национальной обороны Румынии.

Радары Минобороны Румынии зафиксировали присутствие беспилотников в граничащем с национальным воздушным пространством страны районе, что привело к превентивной активации систем ПВО, и около 17:50, в соответствии с процедурами воздушного патрулирования, были подняты в воздух два самолета F-16, развернутые на авиабазе Фетешть.

В 18:07 было издано уведомление Ro-Alert для населения на севере уезда Тулча.