Путин на грани коллапса — Сикорский

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призывает президента Кароля Навроцкого немедленно подписать законопроект, который позволит стране стать участницей программы Евросоюза по перевооружению SAFE.
Главные тезисы
- По всей вероятности, Польше придется привлекать резервные средства на перевооружение.
- Призыв Сикорского раздался накануне встречи Навроцкого с премьер-министром Дональдом Туском.
Сикорский требует от Навроцкого одобрить план перевооружения Польши
Согласно программе SAFE, которую предлагает Еврокомиссия, официальная Варшава имеет возможность получить 43,7 млрд евро на собственные проекты по перевооружению.
Что важно понимать, речь идет о самой большой сумме среди всех стран-членов блока.
Законопроект, который позволяет участие страны в программе, был одобрен обеими палатами польского парламента и ожидает подписи президента.
На этом фоне шеф польской дипломатии Радослав Сикорский обратился к Навроцкому по поводу SAFE, требуя немедленно поддержать эту инициативу.
По словам дипломата, эти деньги будут тратиться через Фонд поддержки вооруженных сил.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-