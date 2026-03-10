Путин на грани коллапса — Сикорский
Категория
Мир
Дата публикации

Путин на грани коллапса — Сикорский

Сикорский требует от Навроцкого одобрить план перевооружения Польши
Источник:  online.ua

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призывает президента Кароля Навроцкого немедленно подписать законопроект, который позволит стране стать участницей программы Евросоюза по перевооружению SAFE.

Главные тезисы

  • По всей вероятности, Польше придется привлекать резервные средства на перевооружение.
  • Призыв Сикорского раздался накануне встречи Навроцкого с премьер-министром Дональдом Туском.

Сикорский требует от Навроцкого одобрить план перевооружения Польши

Согласно программе SAFE, которую предлагает Еврокомиссия, официальная Варшава имеет возможность получить 43,7 млрд евро на собственные проекты по перевооружению.

Что важно понимать, речь идет о самой большой сумме среди всех стран-членов блока.

Законопроект, который позволяет участие страны в программе, был одобрен обеими палатами польского парламента и ожидает подписи президента.

На этом фоне шеф польской дипломатии Радослав Сикорский обратился к Навроцкому по поводу SAFE, требуя немедленно поддержать эту инициативу.

Мы просим президента подписать этот законопроект как можно скорее, потому что сроки и ситуация действительно сжатые. Путин на грани коллапса. Нам нужно подписать контракты до конца мая, а к 2030 году укрепить промышленность и закупить оборудование. Да, это очень срочно.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Венгрии

По словам дипломата, эти деньги будут тратиться через Фонд поддержки вооруженных сил.

