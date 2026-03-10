Путин на грани коллапса — Сикорский

Мы просим президента подписать этот законопроект как можно скорее, потому что сроки и ситуация действительно сжатые. Путин на грани коллапса. Нам нужно подписать контракты до конца мая, а к 2030 году укрепить промышленность и закупить оборудование. Да, это очень срочно.