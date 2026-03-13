ВСУ прорвались вперед сразу на трех направлениях фронта

Американский Институт изучения войны (ISW) имеет подтвержденные данные о том, что Силы обороны продвинулись на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и на запад Запорожской области.

Новые успехи ВСУ на поле боя — первые подробности

Что важно понимать, за прошедшие сутки армия РФ продолжала наступление на Сумском направлении, однако эти потуги в очередной раз были безуспешными.

Более того, российские захватчики также пытались прорваться к юго-востоку от Глушково близ Борков и к северо-востоку от города Сумы близ Мирополья.

Согласно данным американских аналитиков, на севере Харьковщины 12 марта солдаты РФ тоже совершали наступательные операции.

Попытки их наступления зафиксированы северо-восточнее Харькова близ Волчанских хуторов, Прилипки и Симиновки, а также в направлении Зибиного и Веселого. Поделиться

На этом фоне Силы обороны Украины провели контратаки к югу от Графского.

Более того, ВСУ де-факто смогли заблокировать продвижение армии РФ на севере Харьковской области.

Команда ISW заявляет о продвижении украинских защитников на Купянском направлении.

Геолокационные видеозаписи указывают на то, что ВСУ прорвались вперед на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, а именно на южную окраину Константиновки.

Также американские аналитики заявляют о продвижении Сил обороны Украины на запад Запорожской области.