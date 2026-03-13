ВСУ прорвались вперед сразу на трех направлениях фронта

Американский Институт изучения войны (ISW) имеет подтвержденные данные о том, что Силы обороны продвинулись на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и на запад Запорожской области.
Главные тезисы
- Россияне смогли продвинуться в Покровском направлении.
- Однако на большинстве других участков фронта их атаки были провальными.
Новые успехи ВСУ на поле боя — первые подробности
Что важно понимать, за прошедшие сутки армия РФ продолжала наступление на Сумском направлении, однако эти потуги в очередной раз были безуспешными.
Более того, российские захватчики также пытались прорваться к юго-востоку от Глушково близ Борков и к северо-востоку от города Сумы близ Мирополья.
Согласно данным американских аналитиков, на севере Харьковщины 12 марта солдаты РФ тоже совершали наступательные операции.
На этом фоне Силы обороны Украины провели контратаки к югу от Графского.
Более того, ВСУ де-факто смогли заблокировать продвижение армии РФ на севере Харьковской области.
Команда ISW заявляет о продвижении украинских защитников на Купянском направлении.
Геолокационные видеозаписи указывают на то, что ВСУ прорвались вперед на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, а именно на южную окраину Константиновки.
Также американские аналитики заявляют о продвижении Сил обороны Украины на запад Запорожской области.
