СБУ спасла жизнь Андрея Белецкого — его заказали спецслужбы РФ

13 марта Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла задержать завербованного спецслужбами РФ оператора БПЛА, готовившего ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Белецкому.
Главные тезисы
- Подозреваемый уже находится под стражей.
- Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ сорвала новый коварный план РФ
Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, который выполнял задачи в Харьковской области.
Предатель делал все возможное, чтобы получить данные о времени и месте прибытия Андрея Белецкого на позицию своего соединения.
Вражеский агент использовал доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать "грифованную" информацию у коллег по службе.
Кроме того, предатель должен был слить российским захватчикам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.
СБУ смогла успешно сработать на опережение и выявить российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности.
В рамках финального этапа спецоперации предателя задержали на территории гарнизона.
У него был с собой смартфон, с которого он держал связь с российскими преступниками.
