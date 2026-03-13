СБУ спасла жизнь Андрея Белецкого — его заказали спецслужбы РФ

13 марта Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла задержать завербованного спецслужбами РФ оператора БПЛА, готовившего ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Белецкому.

СБУ сорвала новый коварный план РФ

Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, который выполнял задачи в Харьковской области.

Предатель делал все возможное, чтобы получить данные о времени и месте прибытия Андрея Белецкого на позицию своего соединения.

Вражеский агент использовал доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать "грифованную" информацию у коллег по службе.

Используя служебную осведомленность, военнослужащий начал передавать данные военного характера, которые могли помочь российской стороне корректировать удары и планировать боевые действия, — сообщили в ОГП. Поделиться

Кроме того, предатель должен был слить российским захватчикам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

СБУ смогла успешно сработать на опережение и выявить российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности.

В рамках финального этапа спецоперации предателя задержали на территории гарнизона.

У него был с собой смартфон, с которого он держал связь с российскими преступниками.