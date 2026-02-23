"Рано это обсуждать". Зеленский раскритиковал заявление Залужного насчет обысков СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны посла Украины в Британии Валерия Залужного было "очень некрасиво" раскрывать внутренний конфликт, произошедший в 2022 году.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул необходимость оставить детали конфликта внутри страны и не навлекать внимание общественности на политические игры.
- Президент отметил важность сосредоточиться на завершении войны и обеспечении безопасности страны, вместо обсуждения внутренних разногласий.
Зеленский раскритиковал заявление Залужного по поводу обысков СБУ
Об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP.
По словам президента, он не общался с Залужным после его резонансного интервью. Сейчас фокус должен быть на других вещах, а не на выборах.
А кто сказал, что я уйду точно на выборы? Никто не сказал, что я уйду, и никто не сказал, что я не уйду, потому что идет война. Мы должны ее достойно завершить. Люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и что делал. На мой взгляд, это и весь ответ.
При этом Зеленский добавил, что он не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины.
По словам эксголовнокомандующего, десятки агентов появились в офисе, где на тот момент также находились более десяти британских офицеров.
Залужный заблокировал проверку документов и компьютеров и обратился за разъяснениями к тогдашнему руководителю Офиса президенту Андрею Ермаку и главе СБУ Василию Малюку.
