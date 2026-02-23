"Рано это обсуждать". Зеленский раскритиковал заявление Залужного насчет обысков СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны посла Украины в Британии Валерия Залужного было "очень некрасиво" раскрывать внутренний конфликт, произошедший в 2022 году.

Зеленский раскритиковал заявление Залужного по поводу обысков СБУ

Об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP.

Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный — ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И у него не будет, скажем так, хорошего вида, если будет об этом говорить. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, он не общался с Залужным после его резонансного интервью. Сейчас фокус должен быть на других вещах, а не на выборах.

А кто сказал, что я уйду точно на выборы? Никто не сказал, что я уйду, и никто не сказал, что я не уйду, потому что идет война. Мы должны ее достойно завершить. Люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и что делал. На мой взгляд, это и весь ответ.

При этом Зеленский добавил, что он не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины.

Недавно Залужный рассказал, что в сентябре 2022 года, когда он был главнокомандующим ВСУ, во время контрнаступления ВСУ на северо-востоке сотрудники СБУ пытались провести обыск в его кабинете. Поделиться

По словам эксголовнокомандующего, десятки агентов появились в офисе, где на тот момент также находились более десяти британских офицеров.