"Рано это обсуждать". Зеленский раскритиковал заявление Залужного насчет обысков СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

"Рано это обсуждать". Зеленский раскритиковал заявление Залужного насчет обысков СБУ

Зеленский
Читати українською
Источник:  AFP

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны посла Украины в Британии Валерия Залужного было "очень некрасиво" раскрывать внутренний конфликт, произошедший в 2022 году.

Главные тезисы

  • Зеленский подчеркнул необходимость оставить детали конфликта внутри страны и не навлекать внимание общественности на политические игры.
  • Президент отметил важность сосредоточиться на завершении войны и обеспечении безопасности страны, вместо обсуждения внутренних разногласий.

Зеленский раскритиковал заявление Залужного по поводу обысков СБУ

Об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP.

Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный — ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И у него не будет, скажем так, хорошего вида, если будет об этом говорить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, он не общался с Залужным после его резонансного интервью. Сейчас фокус должен быть на других вещах, а не на выборах.

А кто сказал, что я уйду точно на выборы? Никто не сказал, что я уйду, и никто не сказал, что я не уйду, потому что идет война. Мы должны ее достойно завершить. Люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и что делал. На мой взгляд, это и весь ответ.

При этом Зеленский добавил, что он не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины.

Недавно Залужный рассказал, что в сентябре 2022 года, когда он был главнокомандующим ВСУ, во время контрнаступления ВСУ на северо-востоке сотрудники СБУ пытались провести обыск в его кабинете.

По словам эксголовнокомандующего, десятки агентов появились в офисе, где на тот момент также находились более десяти британских офицеров.

Залужный заблокировал проверку документов и компьютеров и обратился за разъяснениями к тогдашнему руководителю Офиса президенту Андрею Ермаку и главе СБУ Василию Малюку.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный раскрыл правду о "секретном оружии" Украины в Висбадене
Валерий Залужный
Залужный рассказал о штабе в Висбадене
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный впервые раскрыл свою версию провала контрнаступления ВСУ в 2023 году
Залужный назвал причину провала контрнаступления в 2023 году
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я отобью эту атаку". Залужный рассказал о конфликте с Ермаком
Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?