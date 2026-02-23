"Зарано це обговорювати". Зеленський розкритикував заяву Залужного щодо обшуків СБУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з боку посла України в Британії Валерія Залужного було "дуже негарно" розкривати внутрішній конфлікт, який стався 2022 року.

Зеленський розкритикував заяву Залужного щодо обшуків СБУ

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю AFP.

Напевно, в нас у всіх однакова була емоція — чи не зарано все це. Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович (Залужний — ред.) — також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, він не спілкувався із Залужним після його резонансного інтерв'ю. Зараз фокус має бути на інших речах, а не на виборах.

А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, тому що йде війна. Ми повинні її гідно завершити. Люди точно відреагують на все і на всіх, судячи з того, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь.

При цьому Зеленський додав, що він не знає, чи може Залужний стати хорошим президентом України.

Нещодавно Залужний розповів, що у вересні 2022 року, коли він був головнокомандувачем ЗСУ, під час контрнаступу ЗСУ на північному сході, співробітники СБУ намагалися провести обшук у його кабінеті. Поширити

За словами ексголовнокомандувача, десятки агентів з'явилися в офісі, де на той момент також перебували понад десять британських офіцерів.