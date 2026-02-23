"Зарано це обговорювати". Зеленський розкритикував заяву Залужного щодо обшуків СБУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з боку посла України в Британії Валерія Залужного було "дуже негарно" розкривати внутрішній конфлікт, який стався 2022 року.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що обговорювати деталі конфлікту зарано та неетично.
- Президент підкреслив необхідність фокусуватися на важливіших аспектах, а не на політичних іграх.
- Зеленський не оприлюднив свої плани на майбутні вибори, наголошуючи на важливості завершення війни.
Зеленський розкритикував заяву Залужного щодо обшуків СБУ
Про це глава української держави заявив в інтерв'ю AFP.
За словами президента, він не спілкувався із Залужним після його резонансного інтерв'ю. Зараз фокус має бути на інших речах, а не на виборах.
А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, тому що йде війна. Ми повинні її гідно завершити. Люди точно відреагують на все і на всіх, судячи з того, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь.
При цьому Зеленський додав, що він не знає, чи може Залужний стати хорошим президентом України.
За словами ексголовнокомандувача, десятки агентів з'явилися в офісі, де на той момент також перебували понад десять британських офіцерів.
Залужний заблокував перевірку документів і комп'ютерів і звернувся за роз'ясненнями до тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка.
