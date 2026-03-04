СБУ и СОУ поразили корабли РФ в Новороссийске

Ночью 2 марта Служба безопасности Украины совместными усилиями с Силами обороны совершили успешную атаку на морской порт в Новороссийске Краснодарского края РФ. Под удар попали сразу несколько вражеских судов.
Главные тезисы
- По предварительным данным, самые серьезные повреждения получил морской тральщик "Валентин Пикуль".
- Пожар в порту продолжался всю ночь.
Новая атака Украины на флот РФ — какие последствия
Подробности операции украинские журналисты узнали от своих инсайдеров в СБУ.
Так стало известно, что Силы обороны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль".
Более того, получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".
По словам анонимных источников, вражеские войска понесли потери в личном составе.
Согласно последним данным, погибли трое российских моряков, еще 14 ранены.
Что интересно, российские военные блогеры распространяют в сети информацию о 5 кораблях РФ, которые смогла поразить Украина.
Как уже упоминалось ранее, Новороссийский морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, самый большой порт России.
Он также считается рекордсменом портов России по протяженности причальной линии, достигающей 8,3 км.
