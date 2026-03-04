СБУ и СОУ поразили корабли РФ в Новороссийске
СБУ и СОУ поразили корабли РФ в Новороссийске

Новая атака Украины на флот РФ – какие последствия
Источник:  Украинская правда

Ночью 2 марта Служба безопасности Украины совместными усилиями с Силами обороны совершили успешную атаку на морской порт в Новороссийске Краснодарского края РФ. Под удар попали сразу несколько вражеских судов.

Главные тезисы

  • По предварительным данным, самые серьезные повреждения получил морской тральщик "Валентин Пикуль".
  • Пожар в порту продолжался всю ночь.

Новая атака Украины на флот РФ — какие последствия

Подробности операции украинские журналисты узнали от своих инсайдеров в СБУ.

Так стало известно, что Силы обороны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль".

Более того, получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

По словам анонимных источников, вражеские войска понесли потери в личном составе.

Согласно последним данным, погибли трое российских моряков, еще 14 ранены.

Во время атаки также был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту длился всю ночь.

Что интересно, российские военные блогеры распространяют в сети информацию о 5 кораблях РФ, которые смогла поразить Украина.

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, Новороссийский морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, самый большой порт России.

Он также считается рекордсменом портов России по протяженности причальной линии, достигающей 8,3 км.

