СБУ та СОУ уразили кораблі РФ у Новоросійську
Джерело:  Українська правда

Уночі 2 березня Служба безпеки України спільними зусиллями з Силами оборони здійснили успішну атаку на морський порт у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Під удар потрапили одразу кілька ворожих суден.

Головні тези:

  • За попередніми даними, найсерйозніших пошкоджень зазнав морський тральщик "Валентин Пікуль". 
  • Пожежа в порту тривала протягом усієї ночі.

Про подробиці операції українські журналісти дізналися від своїх інсайдерів у СБУ.

Так, стало відомо, що Сили оборони уразили морський тральщик "Валентин Пікуль".

Ба більше, отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

За словами анонімних джерел, ворожі війська зазнали втрат в особовому складі.

Згідно з останніми даними, загинуло троє російських моряків, ще 14 — поранено.

Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.

Що цікаво, російські воєнні блогери поширюють у мережі інформацію про 5 кораблів РФ, які змогла уразити Україна.

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, Новоросійський морський порт — один з найбільших портів Чорного моря, найбільший порт Росії.

Він також вважається рекордсменом портів Росії за довжиною причальної лінії, що досягає 8,3 км

