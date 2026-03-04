СБУ та СОУ уразили кораблі РФ у Новоросійську

Уночі 2 березня Служба безпеки України спільними зусиллями з Силами оборони здійснили успішну атаку на морський порт у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Під удар потрапили одразу кілька ворожих суден.
Головні тези:
- За попередніми даними, найсерйозніших пошкоджень зазнав морський тральщик "Валентин Пікуль".
- Пожежа в порту тривала протягом усієї ночі.
Нова атака України на флот РФ — які наслідки
Про подробиці операції українські журналісти дізналися від своїх інсайдерів у СБУ.
Так, стало відомо, що Сили оборони уразили морський тральщик "Валентин Пікуль".
Ба більше, отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".
За словами анонімних джерел, ворожі війська зазнали втрат в особовому складі.
Згідно з останніми даними, загинуло троє російських моряків, ще 14 — поранено.
Що цікаво, російські воєнні блогери поширюють у мережі інформацію про 5 кораблів РФ, які змогла уразити Україна.
Як уже згадувалося раніше, Новоросійський морський порт — один з найбільших портів Чорного моря, найбільший порт Росії.
Він також вважається рекордсменом портів Росії за довжиною причальної лінії, що досягає 8,3 км
