СБУ врятувала життя Андрія Білецького — його замовили спецслужби РФ

13 березня Служба безпеки Україні офіційно підтвердила, що змогла затримати завербованого спецслужбами РФ оператора БпЛА, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрій Білецькому.

СБУ зірвала новий підступний план РФ

Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Зрадник робив все можливе, щоб отримати дані про час та місце прибуття Андрія Білецького на позиції свого з'єднання.

Ворожий агент використовував доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Використовуючи службову обізнаність, військовослужбовець почав передавати дані військового характеру, які могли допомогти російській стороні коригувати удари та планувати бойові дії, — повідомили в ОГП. Поширити

Окрім того, зрадник повинен був "злити" російським загарбникам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

СБУ змогла успішно спрацювати на випередження і виявити російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності.

У межах фінального етапу спецоперації зрадника затримали на території гарнізону.

У нього із собою був смартфон, з якого він тримав зв'язок з російськими злочинцями.