В Днепропетровской области разоблачены миллионные хищения на фортификациях
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепропетровской области разоблачены миллионные хищения на фортификациях

Офис Генерального прокурора
Новые коррупционные схемы на Днепропетровщине – что известно
Read in English
Читати українською

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в Днепропетровской области разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Речь идет о миллионных хищениях на фортификациях — под подозрением чиновники воинской части.

Главные тезисы

  • Одну из коррупционных схем реализовывал командир воинской части в звании полковника.
  • Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения.

Новые коррупционные схемы на Днепропетровщине — что известно

Одна военная часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн ущерба государству, — сказано в официальном заявлении ОГП.

Согласно данным следствия, еще два года назад чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Чтобы нажиться они прибегли к банальной схеме — подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка.

ОГП обращает внимание на то, что бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.

Однако де-факто материалы для оборонных позиций фактически закупали гораздо дешевле.

Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн убытков. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, указано, что в другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн. грн.

Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще одна — находится в больнице. Следствие продолжается.

