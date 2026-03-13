В Днепропетровской области разоблачены миллионные хищения на фортификациях

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в Днепропетровской области разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Речь идет о миллионных хищениях на фортификациях — под подозрением чиновники воинской части.

Новые коррупционные схемы на Днепропетровщине — что известно

Одна военная часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн ущерба государству, — сказано в официальном заявлении ОГП. Поделиться

Согласно данным следствия, еще два года назад чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Чтобы нажиться они прибегли к банальной схеме — подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка.

ОГП обращает внимание на то, что бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.

Однако де-факто материалы для оборонных позиций фактически закупали гораздо дешевле.

Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн убытков. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Поделиться

Кроме того, указано, что в другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн. грн.