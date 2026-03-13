В Днепропетровской области разоблачены миллионные хищения на фортификациях

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в Днепропетровской области разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Речь идет о миллионных хищениях на фортификациях — под подозрением чиновники воинской части.
Главные тезисы
- Одну из коррупционных схем реализовывал командир воинской части в звании полковника.
- Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения.
Новые коррупционные схемы на Днепропетровщине — что известно
Согласно данным следствия, еще два года назад чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.
Чтобы нажиться они прибегли к банальной схеме — подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка.
ОГП обращает внимание на то, что бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.
Однако де-факто материалы для оборонных позиций фактически закупали гораздо дешевле.
Кроме того, указано, что в другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн. грн.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-