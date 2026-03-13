На Дніпропетровщині викрито мільйонні розкрадання на фортифікаціях

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, в Дніпропетровській області викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів. Йдеться про мільйонні розкрадання на фортифікаціях — під подозрою посадовці військової частини.

Нові корупційні схеми на Дніпропетровщині — що відомо

Одна військова частина. Дві схеми. П'ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі, — йдеться в офіційній заяві ОГП.

Згідно з даними слідства, ще 2 роки тому посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Щоб нажитися вони вдалися до банальної схеми — підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку.

ОГП звертає увагу на те, що бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.

Однак де-факто матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.

Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, наголошується, що в іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.