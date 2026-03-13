На Дніпропетровщині викрито мільйонні розкрадання на фортифікаціях
На Дніпропетровщині викрито мільйонні розкрадання на фортифікаціях

Нова корупційна схема на Дніпропетровщині
Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, в Дніпропетровській області викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів. Йдеться про мільйонні розкрадання на фортифікаціях — під подозрою посадовці військової частини.

Головні тези:

  • Одну з корупціних схем реалізовував командир військової частини у званні полковника.
  • Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи.

Нові корупційні схеми на Дніпропетровщині — що відомо

Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі, — йдеться в офіційній заяві ОГП.

Згідно з даними слідства, ще 2 роки тому посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Щоб нажитися вони вдалися до банальної схеми — підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку.

ОГП звертає увагу на те, що бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.

Однак де-факто матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.

Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, наголошується, що в іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один — перебуває в лікарні. Слідство триває.

