Згідно з даними видання Financial Times, президент США Дональд Трамп та його команда у війні проти Ірану вичерпала "роки" запасів критично важливого озброєння та боєприпасів, насамперед далекобійних ракет.

Війна проти Ірану виявилася для США аж надто дорогою

Як стверджують інсайдери ЗМІ, блискавичне виснаження озброєння торкулося сучасних ракет далекого радіуса дії "Томагавк".

Центр міжнародних та стратегічних досліджень звертає увагу на те, що американькі військові використали 168 "Томагавків" лише протягом перших 100 годин війни проти Ірану.

Це "величезні витрати "Томагавків". ВМС відчуватимуть ці витрати протягом кількох років, — заявило журналістам анонімне джерело.

Окрім того, наголошується, що Міноборони США уже незабаром подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі до 50 мільярдів доларів.

Що важливо розуміти, будь-який додатковий законопроєкт про фінансування війни в Ірані може зустріти серйозний спротив в Палаті представників та Сенаті.

Існує висока ймовірність того, що законодавці-демократи виступлять проти виділення більших коштів Пентагону.